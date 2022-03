Este miércoles, el propio Gustavo Petro respondió al distanciamiento de los liberales, que dieron por terminado el diálogo con el Pacto Histórico.



Minutos antes, el expresidente César Gaviria había publicado un comunicado en el cual asegura que el diálogo con el Pacto Histórico es "inviable" tras las declaraciones que realizó sobre él Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro, en la mañana de este miércoles. El director del Partido Liberal afirmó que daba por "terminadas" las conversaciones que adelantaba con la izquierda y centroizquierda.



(Puede leer: 'Decidí que mi fórmula sea Francia Márquez; es la mejor candidata': Petro)

La 'ruptura' entre Gaviria y el movimiento de Petro se dio luego de que Francia Márquez asegurara que: "Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos que con el Partido Liberal como tal hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije es el problema con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, más de lo mismo y este país quiere un cambio", afirmó la candidata vicepresidencial.



Ante esto, el exmandatario y jefe del liberalismo afirmó que “la política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal” y que “la principal razón” de su reunión con Petro, hace algunas semanas, fue “comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro”.



“Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones”, expresó el expresidente Gaviria.



Ante esta postura, el candidato presidencial Gustavo Petro le respondió: "No quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia".



Y luego agregó: "Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo; la historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de la vida".



(Lea también: 'Ofender a César Gaviria es un error': Roy Barreras a Francia Márquez)



(Más de elecciones: Sergio Fajardo: 'Hoy arrancamos la etapa de la remontada')



ELTIEMPO.COM