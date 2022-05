El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero anunció desde Colombia su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro, del Pacto Histórico.



El exmandatario realizó el anuncio en el Club del Comercio de Bogotá, durante el mediodía de este miércoles y tuvo la compañía de personas que apoyan la campaña de Petro como María José Pizarro, Roy Barreras, David Racero e Iván Cepeda.



Con el Expresidente de España Jose Luis Rodriguez Zapatero hablando de PAZ . Grata invitación de ⁦@PizarroMariaJo⁩ y el Expresidente ⁦@ernestosamperp⁩ pic.twitter.com/qbEA5drtcL — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 11, 2022

También estuvo el expresidente liberal Ernesto Samper, quien ha mostrado simpatía por el exalcalde de Bogotá.

Hoy acompañé a mi colega y amigo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, junto con un grupo de amigos del próximo gobierno de la reactivación del Acuerdo, y la materialización de la paz en Colombia. pic.twitter.com/hoF4Db0MMX — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) May 11, 2022

"Como saben, hace dos meses tuve una reunión con Gustavo Petro en Madrid, en la visita que realizó, para hablar de temas trascendentales, entre otros, la violencia y la paz", declaró Rodríguez Zapatero, integrante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).



Es importante conocer que, durante la legislatura de Zapatero, este logró acordar con el grupo terrorista vasco conocido como ETA (Euskadi Ta Askatasuna) el cese definitivo de sus actividades armadas en España.

La organización separatista vasca ETA durante el anuncio de su disolución. Foto: AFP

El líder político español se refirió a la anterior experiencia e hizo énfasis en que Colombia alcance una "paz definitiva"



"El diálogo que he mantenido con Gustavo Petro y con los dirigentes me hace pensar que la razón de ser de una posible historia de Petro es caminar hacia la igualdad y caminar hacia el fin de la violencia. Convertir a Colombia en un país de paz definitiva", resaltó Zapatero.



