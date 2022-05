El país despertó esta mañana con dos hechos contradictorios: La reiteración por parte de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, de que "este martes" se viene un "golpe" por parte de sectores que "tienen pensado suspender las elecciones, suspender los órganos que dirigen el régimen electoral, quieren que estalle la violencia con la excusa de perpetuar el actual Gobierno". Y por la otra, con el hecho evidente de que las elecciones ya iniciaron, a las 3:00 p.m. de este domingo, hora colombiana, en el Consulado de Colombia en Nueva Zelanda.



(En contexto: Gobierno desmiente supuesta suspensión de elecciones presidenciales)

Petro hizo su afirmación ante miles de personas. Primero, en la noche del sábado, ante una multitud que lo escuchó en Medellín, luego en otra manifestación en Zipaquirá, Cundinamarca; y la reiteró ante una llena plaza de Bolívar en Bogotá, en el cierre de campaña.



Su tesis va en clara contravía con el hecho fáctico de que el proceso ya está en curso. El registrador, Alexander Vega, dijo que el hecho de que ya haya colombianos votando desvirtúa la denuncia de Petro.



“Quiero aclarar a la opinión pública que las elecciones presidenciales no pueden ser suspendidas, ni aplazadas, ni canceladas de acuerdo a nuestra normatividad, el proceso electoral arranca a partir de la mesa que se apertura hoy en el Consulado de Nuevo Zelanda”, explicó Vega.

"Las elecciones presidenciales en Colombia y en el exterior no pueden ser suspendidas ni aplazadas ni canceladas", aseguró el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, tras declarar la apertura de urnas en el exterior.#Elecciones2022#GarantesDeLaDemocracia#TuVotoImporta pic.twitter.com/NfTnG16ECC — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 22, 2022

El registrador detalló que están habilitados 972.764 colombianos en el exterior para votar, en 67 países en las oficinas consulares, a través de 250 puestos de votación y 1.343 mesas.



Explicó, además, que este lunes los colombianos que viven en Venezuela podrán votar en seis puestos de frontera instalados en la Guajira, Norte de Santander, Arauca y Guainía. Se trata de una situación excepcional por la ruptura de relaciones bilaterales entre Bogotá y Caracas.

La afirmación de Vega está respaldada por la del presidente Iván Duque, quien también, este domingo, dijo que "a nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado".



(Lea: Iván Duque: 'No se van a suspender las elecciones')



"Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa", dijo, por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios.

El ministro del Interior hizo un llamado para que los candidatos presidenciales no "desinfomen". Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero ¿entonces por qué Petro incluso llamó a una reunión urgente a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández para analizar su tesis?



En este caso, hay dos opciones: ¿El candidato del Pacto Histórico tiene información privilegiada que le permite hacer semejante aseveración o está jugando con 'fake news' de enormes consecuencias?



Las elecciones, como se ha dicho, no solo no se van a suspender, sino que ya empezaron. Y, además, por más denuncias de fraude, quejas contra los oponentes e incluso muy graves hechos de violencia, en Colombia las elecciones se realizan.



(También: Candidatos presidenciales reaccionan al llamado de Gustavo Petro)



Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, es categórica al afirmar que "realmente imposible" que se suspendan las elecciones.



Ella, que hace un juicioso acompañamiento a todo el proceso electoral, dice que esto sería posible por motivos de fuerza mayor, como una catástrofe natural. Es decir, un terremoto que afectara a buena parte del territorio colombiano.



En Colombia nunca se han suspendido o aplazado unas elecciones, ni siquiera en los peores años de la guerra entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc o en medio de los violentos ataques criminales del narcoterrorismo de finales de los años 80.



En efecto, organizaciones paramilitares de extrema derecha asesinaron a los aspirantes a la Presidencia Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), y Carlos Pizarro Leongómez (1990). Sin embargo, las elecciones se realizaron.



(Además: Andrés Pastrana: 'El golpe de Estado ya está dado')



¿Entonces? Es posible que Petro esté recurriendo a un señalamiento por el temor de que los resultados no le sean favorables o porque en su fuero interior crea que lo van a engañar. De cualquier manera, ambas posibilidades lo único que hacen es crear más desconfianza en una campaña en la que los candidatos han sembrado incertidumbre.



“Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, le dijo Hernández a Petro al respecto.

La mirada de los analistas

Pero, ¿por qué Petro siente que hay hechos que lo llevan a hacer semejante denuncia? El candidato en sus tres discursos enumeró varios acciones que también han sido enumeradas por respetados analistas.



Así, por ejemplo, Rodrigo Uprimny de DeJusticia, uno de los tanques de pensamiento más serios que hay en el país, dice que la democracia está en peligro porque "nunca, desde 1970, un gobierno había mostrado tal parcialidad en contra del candidato de la oposición como lo han hecho Duque y sus aliados. Cuatro ejemplos: i) la burda suspensión de la ley de garantías para usar la contratación pública para favorecer ciertos candidatos; ii) la evidente intervención electoral del presidente y varios de sus ministros, por sus declaraciones reiteradas contra las propuestas del Pacto Histórico; iii) el beneplácito del presidente frente a la obvia intervención en política del comandante del Ejército; y iv) el alineamiento de la Fiscalía y los organismos de control (Procuraduría, Contraloría y Defensoría) con el gobierno, por lo cual ninguna de esas instituciones ofrece garantías a la oposición".

De ahí, que Uprimny pida que "si no queremos que terminen en tragedia o en una ruptura democrática, es necesario que en estos días y semanas ciertos actores influyentes, como los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las iglesias, la comunidad internacional o los sindicatos, expresen inequívocamente su compromiso democrático y que harán respetar el resultado electoral, sea éste el que sea".



A su vez, el analista y estratega político, Guillermo Henao, explica que en medio de la contienda electoral por la Presidencia, los diferentes candidatos presidenciales, incluido Petro, han utilizado términos y narrativas que podrían hacer parte de "extremos polarizantes".



"Petro en su narrativa de urgencia de cambio, de ataque frente al establecimiento y de victimización frente al proceso actual, se ha empecinado en generar la narrativa de un asalto de las élites a la democracia y en especial al proceso electoral, esto reforzando la posición de riesgo frente a la contienda electoral y el manejo que se le ha dado a la Registraduría en el último proceso electoral", argumenta Henao.



(Para leer: Debate presidencial: ¿qué les preguntaría a los candidatos?)



Jaime Duarte, analista político y profesor de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, explica, por su parte, la alusión a un 'golpe de Estado' obedece porque "tratan de argumentar que hay una concentración de poder y que no se respeta la independencia de los órganos de control".



Para varios analistas consultados por EL TIEMPO, el problema pasa porque las quejas de Petro deberían hacerse con la misma proporcionalidad de sus palabras y ni siquiera insinuar que va a haber un "golpe" porque tristemente en América Latina es una palabra con su significado tan violento, doloroso como antidemocrático.



En su caso, él hasta ahora, según las encuestas, mínimo tiene un puesto asegurado para la segunda vuelta en un proceso electoral que ya no tiene marcha atrás.

POLÍTICA

