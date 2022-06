"Señor Gustavo Petro, yo creo en su palabra", fueron las palabras con las que Aida Merlano sacudió la campaña electoral del líder del Pacto Histórico al apoyar su candidatura a la presidencia.

(Puede leer en contexto: En juicio, Fiscalía reconstruye minuto a minuto de la fuga de Aida Merlano).

Recordemos que la excongresista fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión después de encontrarla responsable de corrupción electoral, concretamente de hacer parte de una red que se dedicaba a comprar votos, pero se fugó hacia Venezuela, donde se encuentra actualmente alegando que su vida corre peligro en Colombia.

Video: Aida Merlano en audiencia La excongresista responde ante la Corte Suprema por presunta violación de topes electorales. Foto:

(Le recomendamos leer: Aida Victoria Merlano a Ricardo Montaner: ‘Usted carece de Argumentos’).

¿Qué dijo Merlano?

Merlano habría anunciado su apoyo por medio de una historia de Instagram, aparente de su cuenta oficial, en la que habría pedido lo siguiente: "Dios permita que (Petro) sea el próximo presidente en mi país y que, de la mano de Francia Márquez y Verónica Alcocer, le devuelva a mi gente todo lo que a lo largo de los años los intocables les han arrebatado".

El miedo que siente una parte de los colombianos es producto de mentiras infundadas FACEBOOK

TWITTER

También habría asegurado que ella hacía parte del sector de la sociedad y de la clase política que tenía temor de Gustavo Petro y de sus propuestas.



"Durante décadas estuve del otro lado de la moneda y doy fe de que el miedo que siente una parte de los colombianos es producto de las mentiras infundadas mediante campañas de desprestigio de quienes temen perder el poder para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria del pueblo que extraño y amo con todo mi ser", escribió en la historia.

(Le puede interesar: Video: el reencuentro de Aida Victoria Merlano con su madre).

¿Por quién va a votar Aida Victoria?

Recordemos que su hija, la 'influencer' Aida Victoria Merlano, ya ha expresado en varias ocasiones que no tiene intenciones de decir por quién va a votar, ya que lo considera como una utilización poco acertada de su influencia como creadora de contenido.

"Yo no hago público por quién voy a votar, a mí eso no me gusta. Prefiero que tú te informes y votes a conciencia", explicó en una transmisión en vivo que publicó en los últimos días.

Aída Victoria Merlano respondió clarito sobre su voto entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pic.twitter.com/nFTVu1btjx — Ana (@PuraCensura) June 14, 2022

Tendencias EL TIEMPO