"Vence el miedo. Vota por el cambio", se lee en el epílogo de un video de autoría del movimiento Colombia Humana publicado por Julián Román en su cuenta de Twitter.



En el material audiovisual, artistas nacionales como Marcela Valencia, Fabio Rubiano, Carolina Guerra y el ya mencionado Román, entre otros, expresaron su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro, aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico.



(Le puede interesar: Sectores políticos postularon a 67.000 personas para el sorteo de jurados).

"Esto no va a mejorar a punta de miedo, este cambio viene desde nosotros" es el mensaje de Julián Román que acompaña al trino.



Además, usó la etiqueta #SúmateAlCambio para invitar a más personas a unirse a la campaña presidencial del exalcalde de Bogotá.



(Además: Elecciones, ¿debe volver a ser jurado de votación si lo fue el 13 de marzo?).

Para Carolina Guerra, lo más importante de lo que califica como "nueva propuesta" va "más allá de una persona" y señaló que el movimiento es "más importante" que Petro como personaje.

En medio del diálogo que sostuvieron los artistas, Fabio Rubiano señaló: "No puede haber una política que continúe la que está actualmente y la que ha venido cabalgando en nuestra sociedad en los últimos tiempos".



(Puede ver: Duque dice que cumplirá el 90 % de su programa antes de acabar el mandato).



Además, este último habló de que hay sectores ideológicos que "están asustados porque se viene un cambio".

Sobre Gustavo Petro, Marcela Valencia explicó: "Yo no lo escojo porque es lo 'menos peor'. No. Es porque yo estoy convencida de ese cambio y, para mí, es el único camino que hay".



(No deje de leer: Rodolfo: 'Ingrid y Sergio deben renunciar y apoyarme').



POLÍTICA