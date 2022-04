El senador Gustavo Bolívar asistió a un encuentro política en Sucre, en donde estuvo en San Marcos, Ovejas y Corozal, hoy en Tolú Viejo, San Onofre y Sincelejo. Allí habló sobre la repartición de la tierra y el acuerdo de paz.



El senador electo aseguró que “hay 15 millones de hectáreas de tierra improductivas, en sus narices, además, en este lugar, hace mes y medio, en la campaña al Senado, hice un video entre Montería y Tierra Alta, tuve una hora el celular prendido mostrándole al país la cantidad de hermosas y productivas tierras que iba mirando al lado y lado de la carretera, sin una sola mata, sin una sola vaca, porque son tierras trofeo, tierras que se robaron y no les costó nada y por eso no las producen”, dijo.



Y agregó: “Y nosotros tenemos que, como lo ha dicho Gustavo Petro, democratizar el uso de la tierra. Entregarle la tierra a quienes la producen, como lo dijo mi compañero Fernando Fonseca, entregarle la tierra a quien la necesita”.



Bolívar también hizo referencia a los acuerdos de paz firmados con la antigua guerrilla de las Farc: “y no porque queramos, es que ya está inscrito en el acuerdo final con las Farc, en el punto 1 se habla de la entrega de 3 millones de hectáreas de tierras a los campesinos, de esas tres millones de hectáreas el avance del punto 1 del acuerdo no es más que el 4 %. Nosotros queremos llevarlo a más del 50 %”.



Y respecto a un posible gobierno de Gustavo Petro, señaló: “lo que significa que en esos cuatro años Gustavo Petro tenga que entregar millón y medio de hectáreas a los campesinos que hoy no la tienen para que la produzcan, es inaudito, casi que un pecado, diría yo, que un país con tanta tierra y tantas manos queriéndola trabajar esté aguantando hambre”.



