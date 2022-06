Tras la publicación de la Revista Semana relacionada con los videos del Pacto Histórico, que dejaron en evidencia las estrategias políticas que usaron en la campaña, la Fundación para la Libertad de Prensa -Flip- pidió a los líderes políticos no estigmatizar a los periodistas que están cumpliendo una labor.



Según la Flip, los comentarios que hicieron Roy Barreras, Gustavo Petro e Inti Asprilla ponen en riesgo la libertad de prensa.



Los medios no tienen fuentes de información prohibidas y sugerir la eliminación del material, como lo hizo Barreras, constituye un acto de censura inadmisible en el ordenamiento colombiano FACEBOOK

“Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido", enfatizó la Flip, al mismo tiempo que manifestó que los funcionarios y personas con visibilidad “no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no”.



"La publicación de las grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo que no constituye un delito. Los medios no tienen fuentes de información prohibidas y sugerir la eliminación del material, como lo hizo Barreras, constituye un acto de censura inadmisible en el ordenamiento colombiano", se lee en el comunicado de la fundación.



Asimismo, manifestaron que los funcionarios y personas con visibilidad "no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no".



Con respecto a los comentarios de Petro y Asprilla, sobre los presuntos intereses políticos de la Revista Semana para publicar los videos, la entidad indica que “alimentan la hostilidad contra la prensa que se ha intensificado en las elecciones”.



Este año, por ejemplo, la Flip ha reportado 42 agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral y que han hecho de este el periodo más violento de la última década.



Finalmente, la Flip reiteró un llamado a líderes, candidatos y partidos políticos a abstenerse de agredir o amplificar la violencia contra la prensa, y así afectar el debate público.



“Insistimos en que Twitter no es el escenario ideal para tramitar o compartir sus inconformidades con los medios, para esto existen canales constitucionales y garantes de la libertad de expresión”, puntualizó.



ELTIEMPO.COM