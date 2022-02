El departamento de Bolívar es una de las regiones del país que hoy suma varias alertas tempranas (4) de la Defensoría del Pueblo por amenazas a líderes sociales e inseguridad.



“El reposicionamiento del Clan del Golfo en la región montemariana va de la mano con revivir el control político y electoral en estas elecciones. Esta banda criminal ha hecho reuniones con comunidades de Chengue, en El Tesoro (zona alta del Carmen de Bolívar) con el fin de influir en el proceso electoral, además con la amenaza de líderes que han hecho marchas por la reivindicación de sus derechos”, denuncia el profesor Amaranto Daniels, director del centro de estudios internacionales y del Caribe de la Universidad de Cartagena.



(Además: Alberto Santofimio, condenado por el crimen de Galán, reapareció en Ibagué)

Gobernador de Bolívar reconoce que la situación de seguridad es compleja tanto en el norte como en el sur

La Misión de Observación electoral, MOE, también tiene la lupa sobre Bolívar, en especial sobre los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, donde hay cuatro municipios en riesgo alto para la jornada electoral del próximo 13 de marzo. Uno es el Carmen de Bolívar. Los otros son Colosó, Ovejas y San Onofre, en Sucre



Líderes comunitarios y organizaciones sociales respaldados por la academia han elevado sus voces de alerta sobre las amenazas electorales y la seguridad de candidatos y votantes en las jornadas por venir.



El director de seguridad del departamento, José Ardila, informó la semana pasada de enfrentamientos en el sur de Bolívar, en un sector conocido como Mina Paraíso, en límites con el municipio de Santa Rosa del sur.



(También: Estudiante en Guapi resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo)



Ante este llamado de las comunidades, el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, en entrevista con EL TIEMPO, reconoce que la situación de seguridad es compleja tanto en el norte como en el sur del departamento, que enfrenta problemáticas diferentes, pero asegura que desde su administración y con el apoyo de la fuerza pública garantizarán las justas electorales.

¿Los Montes de María comenzaron el año con una escandalosa cifra de más de 15 crímenes selectivos de líderes y excombatientes de las Farc?

Hemos mejorado los niveles de seguridad en los Montes de María. De los 7 municipios montemarianos que le corresponden a Bolívar solo en dos hemos registrado homicidios en lo que va del año. En lo que va corrido de este año llevamos cuatro homicidios en el Carmen de Bolívar, uno menos que en el 2021. Es por ello que hoy exhortamos a nuestra fuerza pública a fortalecer los patrullajes, especialmente en la zona rural.



(Vale la pena leer: Santa Marta, en riesgo de desabastecimiento de agua por temporada de sequía)

¿Por qué persiste la violencia y delincuentes que se lucran del narcotráfico en esta región, si esta situación se ha tratado en múltiples consejos de seguridad?

Hemos identificado que los Montes de María son la bisagra entre el mar y el río. Es el corredor estratégico que permite transitar de manera mas rápida, sobre todo por la transversal de los Montes de María, la droga, y es por ello que bandas delincuenciales se están disputado ese corredor estratégico.



(Lo invitamos a leer: Una agenda de lujo trae Cartagena a Anato)

¿Qué actores armados se disputan este corredor entre la alta montaña y el Golfo de Morrosquillo?

En este momento en el norte del departamento solo tenemos la presencia del Clan del Golfo. En los Montes de María no tenemos ni Farc residual ni ELN.

En el sur de Bolívar fue asesinado un joven líder social y hay una guerra a muerte entre varios actores armados ilegales, ¿Qué se está haciendo en esta zona para combatir a los violentos y garantizar unas elecciones transparentes?

En el sur de Bolívar tenemos un conflicto que no podemos ocultar. Es una zona estratégica para los delincuentes, porque tenemos una región muy amplia de minería, y estos bandidos han aprovechado esta zona para abastecer sus finanzas producto de uno de los negocios mas rentables que hay: la minería, que si es rentable la minería legal, no queremos imaginarnos lo rentable que debe ser la minería ilegal, que no tributa. Desde la administración departamental invitamos a la fuerza publica que haga presencia en la zona.



(Lo invitamos a leer: Sin usar armas, delincuentes asaltaron sede de Banco de Occidente en Ibagué)

¿Qué grupos armados ilegales desestabilizan a las comunidades en el sur de Bolívar?

Hemos tenido unos homicidios en el sur de bolívar, un gran porcentaje de estos homicidios se han producido en la guerra entre el eln y el clan del golfo o entre las Farc residual contra el clan del golfo o viceversa, la mayoría de estos crímenes se trataba de personas con antecedentes, que desde la administración rechazamos este tipo de muertes violentas de cualquier ciudadano.



(Lo invitamos a leer: El drama de comerciantes que cierran negocios por extorsión en Barranquilla)

¿Cómo va el esclarecimiento del crimen del líder social ocurrido la semana pasada en el municipio de Montecristo?

Tenemos identificado a todos los cabecillas de estas bandas criminales y queremos judicializarlos. Invitamos a la ciudadanía a que participe activamente con sus denuncias, para que nuestra fuerza pública pueda capturarlos. La semana pasada capturamos a dos de los autores materiales del homicidio del líder socia en Montecristo.

¿Qué otras estrategias están utilizando para dar con los cabecillas que generan violencia en estas regiones?

Ya lanzamos el cartel de los más buscados en los Montes de María y en el sur del departamento, en compañía del Batallón Nariño, para que podamos judicializar a estas personas, responsables de asesinatos.



(Además: A pesar de críticas por trancones, venta de vehículos aumentó en Medellín)

¿Por qué se le dificulta tanto a la Fuerza Pública llegar a algunas regiones de Bolívar?

Hoy no tenemos conectividad vial óptima para conectarnos, es por ello que estamos sacando adelante el plan de infraestructura vial.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Más noticias en Colombia

La historia del caleño que suma kilómetros en compañía de su perro

Dos hombres robaron 15 millones de pesos de un banco AV Villas en Armenia