Germán Vargas Lleras acudió a su lugar de votación en el Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca, en la mesa número cuatro. Y aunque recientemente tuvo una fractura del cuello del fémur, no le fue impedimento para ejercer el derecho al voto con caminador y en compañía de su esposa Luz María Zapata.



"Toca salir a cumplir con el deber de votar. Por lo menos que quede claro que valoramos y no estamos dispuestos a perder nuestra democracia", expresó el exvicepresidente a través de su cuenta de Twitter.



Y aunque Lleras no reveló por quién votó, sí expresó que cumplió la cita en las urnas por la "defensa de la democracia".



Antes del cierre de campaña de los candidatos presidenciales, el exministro del Interior, había expresado que estaba concentrado en su recuperación luego de un accidente ciclístico que sufrió y que le generó algunas fracturas.

Toca salir a cumplir con el deber de votar. Por lo menos que quede claro que valoramos y no estamos dispuestos a perder nuestra democracia. pic.twitter.com/FzSv66NWCA — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) June 19, 2022

Aunque por el lado de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, estuvo circulando la posibilidad de que Lleras ejerciera como ministro de Defensa, si el exalcalde de Bucaramanga resulta electo como presidente este domingo 19 de junio.



Pero el jefe natural de Cambio Radical ha destacado que, por el momento, su prioridad es poder recuperar la movilidad plena, ya que según se conoció, el proceso podría durar más tiempo del previsto para que pueda volver a caminar con normalidad.

