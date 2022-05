En medio del debate definitivo, en donde se volvieron a encontrar cara a cara Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, se tocó el tema de la supuesta suspensión de las elecciones y el 'golpe de Estado' que denunció el líder del Pacto Histórico.



El pasado sábado durante el cierre de la plaza pública en Barranquilla, Petro dijo: “Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta.



Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de marzo. Tiene pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”.



Según dijo Petro en el debate, "un señor Calle", asesor de Rodolfo Hernández, fue quien llamó a su campaña para alertar de la tesis del aplazamiento de las elecciones y que por eso denunció él dicha posibilidad. "Desde hace dos meses hay una ambientación por parte del presidente del Congreso, varios directivos del movimiento uribista y los expresidentes Pastrana y Uribe, anunciando la necesidad de suspender al Registrador".



El candidato señaló que en caso de que esta medida se diera, el proceso electoral quedaría sin conducción institucional. "Alguna campaña, aquí no presente, nos advirtió que eso iba a suceder el martes. Entonces dimos la alerta", señaló.



Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, también dijo al respecto: "Es increíble ingeniero Hernández. Si no sabe o se le olvidó, le quiero decir que el dato determinante que llevó a nuestra campaña a prender las alarmas sobre una posible suspensión del Registrador y de las elecciones proviene de gente de su equipo más cercano", escribió Prada.

Es increíble Ingeniero Hernandez. Si no sabe o se le olvidó, le quiero decir que el dato determinante que llevó a nuestra Campaña a prender las alarmas sobre una posible suspensión del Registrador y de las elecciones, proviene de gente de su equipo más cercano!

Germán Calle Jr.

El asesor en mención sería Germán Calle Jr., empresario del mundo del golf colombiano, muy cercano de Rodolfo Hernández, quien habría llamado a la campaña de Gustavo Petro a alertar sobre la supuesta intención "del Gobierno Duque y de la procuradora Cabello" de suspender al actual Registrador Nacional y en esa línea, dijo Petro, se ocasionaría un aplazamiento de las elecciones.



Germán Calle Jr. es hijo de Germán Calle Sr., uno de los aficionados más importantes que ha tenido el país del mundo del golf y quien desde el año 2016 escribe columnas para EL TIEMPO sobre este tema.

Se fue el más Grande Diego Armando Maradona varias rondas de golf , risas y buen amigo ! Descansa bro los grandes nunca mueren

Calle Jr. es pereirano, devoto de la Virgen de Fátima y llegó al mundo del golf por su padre y se ha un importante promotor de este deporte. Es reconocido en el Jet Set y altos círculos de la sociedad bogotana por su actividad como instructor y organizados de torneos de golf. Comentarista de golf del canal RCN televisión.



Fue quien trajo a Colombia los torneos del PGA Tour, el circuito más importante del golf mundial. En Colombia se hace en la cancha del Country Club en Bogotá.



Calle Jr. había sido reconocido por su afinidad con el expresidente Álvaro Uribe e incluso estuvo en varias posesiones presidenciales con los Santos. De hecho, cuando el expresidente estadounidense Bill Clinton visitó Colombia junto con Juan Manuel Santos asistieron al ‘Campeonato Pacific Rubiales Colombia’ en el Country Club de Bogotá, el cual fue organizado por Calle Jr.

El día que el Pacific Colombia Champ , partió la historia del golf colombiano es dos , más de 1 mill us dlls en charity

El empresario del golf le vendió los palos de golf a Enrique Santos, es piloto de avionetas. Hizo ronda de golf con Maradona, Juan Pablo Montoya, Óscar Córdoba, Gabriel de las Casas, Fabián Vargas, Carlos Vives, entre otros personajes.



Se rumora que Calle Jr. alcanzó a tener mucho dinero en la época de la bonanza petrolera con Pacific Rubiales, la misma firma que luego patrocinaría uno de sus torneos de golf. Igualmente se que dentro del círculo del golf se dice que no devuelve dineros y no cumple.



Se dice que Calle Jr. se convirtió en el asesor principal de la campaña de Rodolfo Hernández. Sin embargo, la campaña desmintió ese rumor y aseguró que el empresario del golf no hace parte del equipo político del ingeniero.



Respecto a lo expresado por Gustavo Petro en el debate de EL TIEMPO y semana, la campaña del exalcalde de Bucaramanga salió a desmentir las afirmaciones del candidato del Pacto Histórico.



"No es cierto y por lo tanto es absolutamente falso que alguien de mi campaña, autorizado por mi o instruido por mi, haya podido propalar semejante infundio. La razón es muy simple: no tengo voceros ni nadie está autorizado para hablar en mi nombre", aseguró la campaña de Hernández.



Y agregó: "Pretender lavarse las manos ante semejante despropósito, como lo ha hecho el candidato Gustavo Petro señalando a 'un vocero de la campaña de Rodolfo Hernández' como origen de sus denuncias, es desde todo punto de vista inaceptable en especial por hacerlo en calidad de candidato a la presidencia".

