Fuertes críticas contra Estados Unidos (EE. UU.) lanzaron este viernes, 13 de mayo, dos candidatos a la Vicepresidencia de Colombia durante un foro organizado en Washington por varios centros de pensamiento de la ciudad.



(Le puede interesar: Las primeras acciones de los candidatos si llegan a la Presidencia).

Al evento, que contó con el patrocinio del Instituto para la Paz de Estados Unidos (USIP), el Atlantic Council y Woodrow Wilson Center, asistieron Francia Márquez, compañera de fórmula de Gustavo Petro en el Pacto Histórico, y Luis Gilberto Murillo, de la coalición Centro Esperanza (Sergio Fajardo).

De acuerdo con los organizadores, al foro también fueron invitados Rodrigo Lara, de Equipo por Colombia (Federico Gutiérrez) y Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (Rodolfo Hernández). Ambos declinaron la invitación para participar presencial o virtualmente.

Según Steve Hege, de USIP (una agencia del gobierno que se maneja de manera autónoma), la campaña de Gutiérrez informó que viajará a Washington en una fecha posterior.



(Lea también: 'Intervención directa del Gobierno de EE. UU. en elecciones': F. Márquez).

Facebook Twitter Linkedin

Así reaccionaron en las sedes de las coaliciones con los resultados del 13 de marzo. Foto: Héctor Fabio Zamora / Mauricio Moreno / Ana María Gómez / El Tiempo

Francia Márquez, en su intervención, acusó al embajador estadounidense Philip Goldberg de una "intervención directa en política" por mencionar recientemente que tanto Rusia como Venezuela quieren interferir en las elecciones nacionales.

"No se mencionó al Pacto Histórico pero es claro que se estaba refiriendo a nuestro candidato y eso rompe con el principio de no intervención en política. Le pedimos respeto y neutralidad a Estados Unidos, así no les gusten nuestras posturas", dijo Márquez.

Luego, en un intercambio con periodistas, la candidata catalogó lo sucedido de "muy grave". Márquez insistió en que EE. UU., en caso de que el Pacto Histórico resulte electo, debía respetar la voluntad del pueblo colombiano y trabajar con el nuevo gobierno para fortalecer las relaciones en áreas de común acuerdo.



(Puede ver: Gasolina y peajes a mitad de precio en vacaciones, la propuesta de Rodolfo).

La candidata de Pacto Histórico también calificó el enfoque del país norteamericano en la lucha contra las drogas como un "fracaso" y dijo que su gobierno impulsaría la legalización de los cultivos de coca y marihuana.

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/Marcin Obara

La caucana expresó que la dirigencia estadounidense "ha basado su política hacia Colombia en la guerra contra las drogas y eso ha sido una política fallida porque la producción sigue intacta y el narcotráfico también. El gran desafío de Estados Unidos es reconocer ese fracaso y fortalecer la relación, pero con otro enfoque", señaló Márquez tras indicar que había muchos espacios para trabajar con EE. UU. sobre el cambio climático y la implementación de los acuerdos de paz.

Luis Gilberto Murillo, por su parte, cuestionó que ese Gobierno no se hubiese pronunciado para denunciar el apoyo de algunos militares a otros candidatos en el país y calificó el respaldo de ese país a la implementación de los acuerdos como "errática e incoherente".

De acuerdo con Murillo, no se entiende que por un lado se presenten como los campeones de la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente, mientras por el otro insisten en la fumigación aérea de cultivos ilícitos, que destruye bosques y ecosistemas.



(Infórmese: Candidatos presidenciales: ¿cuántos son tras la salida de Luis Pérez?).

El candidato vicepresidencial también catalogó la actual estrategia contra las drogas como fallida y dijo que, bajo un gobierno de Fajardo, empujaría para que la lucha antinarcóticos no sea el eje de la relación bilateral.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador Philip Goldberg durante la cumbre por los 200 años de relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Cortesía AmCham

"Hay que diversificar el portafolio de las relaciones, en ciencia, tecnología, innovación, relaciones comerciales, empoderamiento de mujeres y comunidades étnicas, medio ambiente", sostuvo Murillo.

Según él, Colombia tiene que seguir siendo un socio estratégico de Estados Unidos, pero con pleno respeto de su soberanía y desde una aproximación diferente.

Francia Márquez, en este punto, también insistió en que es falso que con un hipotético gobierno de Petro se acabarían las relaciones con EE. UU. Además, explicó que lo anterior surge de un miedo que la derecha le ha querido vender al país.



(No deje de leer: Consulte aquí si es jurado de votación y qué hacer si no puede asistir).

Ambos coincidieron, eso sí, en que es necesario revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmó con Estados Unidos hace 10 años para que responda a nuevas necesidades y sirva para ofrecer oportunidades que beneficien al país.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington



En Twitter @sergom68