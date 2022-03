Francia Márquez fue la gran revelación de las consultas del pasado 13 de marzo, al alcanzar un total de 783.160 votos a nivel nacional. La precandidata presidencial obtuvo la tercera votación más alta de la jornada, y algunos la catalogaron como un fenómeno político, esto, teniendo en cuenta que le ganó a otros candidatos con mayor reconocimiento nacional.



Tal es el caso de Sergio Fajardo, que obtuvo el primer lugar dentro de su coalición Centro Esperanza, con un total 723.084 votos, pero estuvo por debajo de Márquez, con 60.076 votos menos. También está exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que quedó en el segundo puesto del Equipo por Colombia con 706.587 votos; 76.573 por debajo.

Antes de la contienda, Márquez fue reconocida por su labor como defensora de derechos humanos, y en específico del medio ambiente, en su natal Suárez, Cauca. La lideresa recibió el Premio Goldman en 2018, el cual es considerado como el 'Nobel del medioambiente', por lo que refleja de buena forma el trabajo que ha desarrollado.



La analista política, Magda Catalina Jiménez, explica que la lideresa acogió una gran parte de los votos provenientes de las causas ambientales, raciales y feministas, que están en constante movilización por la defensa de sus derechos. “Ella representa todo lo que está en permanente movilización por derechos”, indica.



En esto concuerda con el analista y consultor Mauricio Guerra, quien asegura que durante su campaña, Márquez, fue contundente en reafirmar su preocupación por las necesidades actuales de sectores sociales "que han sido relegados por el Estado".



Y agrega: "En la campaña habló de la importancia de que las mujeres tengan garantías, de que, por ejemplo, en el campo haya desarrollado agrario para los campesinos, y que no haya discriminación para las minorías afros e indígenas. Entonces, yo creo que supo trasladar su realidad social y conectar con la gente".



Precisamente, Márquez destacó su interés por las comunidades históricamente excluidas en el país, por lo que, según los analistas, esto le ayudó a sumar apoyos de un gran grupo que se siente identificado con su propuesta social; sin embargo, la lideresa del Cauca, no ganó la consulta en ninguno de los territorios donde hay mayorías afro.



En el Valle del Cauca obtuvo 89.146 votos; en el Cauca 28.690; en Bolívar 16.025; en el Chocó 14.406 y en San Andrés 752 personas votaron por la lideresa, pese a que en su discurso de campaña afirmó que trabajaría para tratar el racismo de forma estructural.



El panorama fue diferente en la capital del país, donde recibió el respaldo de 233.950 personas, más de la mitad de los votos obtenidos por exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que apenas tuvo 104.287 votos.

