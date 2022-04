Francia Márquez confirmó que ha recibido pagos del Estado como miembro activo del programa de Ingreso Solidario. La activista social del Cauca y actual fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Gustavo Petro, aseguró que fue incluida en 2019, luego de estar desempleada.



"Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia", dijo Márquez en entrevista con Blu Radio.

Márquez también relató en la entrevista que ella "no ha sido una mujer adinerada", y que considera que los recursos que le fueron subsidiados por el Gobierno, los merecía como otros tantos colombianos que no cuentan con las condiciones económicas necesarias para darle sostén a un hogar.



La actual aspirante vicepresidencial señaló que las razones por las cuales recibió el ingreso deberían ser cuestionadas al Estado, ya que ella no solicitó ser incluida en el programa. Pero sí confirmó que en el 2019 fue incluida en el programa después de encontrarse desempleada.



“Eso tienen que preguntárselo al gobierno de Iván Duque, porque a mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, indicó Márquez en entrevista con el medio citado.



La líder progresista que hace parte del partido Polo Democrático y que actualmente figura como la 'vice' de Petro, también contó que en algún momento de la pandemia se percató de que le habían sido consignados 400.00 pesos a su cuenta personal, pero ella creyó que había sido por alguna de sus labores.



"Pero después me llegó un mensaje del Banco Agrario diciendo que me habían hecho una consignación de 160.000 pesos y no la solicité”, sostuvo para la emisora radial.

Márquez en Ingreso Solidario

Después de que Francia Márquez revelara que fue beneficiada como miembro del programa de Ingreso Solidario, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) emitió un comunicado en el que indica que Márquez figura como titular de un hogar beneficiario del programa Ingreso Solidario, desde abril de 2020 hasta el presente corte.



"El hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa", informó el DPS.



Además, la institución confirmó que Márquez ha recibido 4’060.000 pesos en total desde abril de 2020 hasta el presente corte.

