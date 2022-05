La polémica continúa. Francia Márquez, fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, en los últimos días ha provocado una serie de críticas, luego de que en un evento de campaña asegurara que los huevos son importados desde Alemania para el consumo de los colombianos.



"Ahora los huevos vienen de Alemania y a un costo bien elevado", afirmó la candidata a la vicepresidencia, durante su discurso sobre la distribución digna de la tierra para las mujeres.

Después de que se difundieran las declaraciones de Márquez, desde diferentes sectores hubo pronunciamientos alegando que esas afirmaciones producen desinformación y que son incorrectas.



Tal fue el caso del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, quién afirmó que los huevos no son importados desde Alemania, y además, hizo un llamado para no "desinformar y confundir", ya que en su consideración, produce afectaciones a este sector que está creciendo en el país.



"En Colombia no importamos huevos, todo es producción nacional de nuestros campesinos y campesinas. En 2021 la producción superó las 17.000 millones de unidades, 4% más que 2020", dijo Navarro en su cuenta de Twitter.

Las cifras de producción de huevo en Colombia:

✅En 2021 se produjeron más de 17mil millones de unidades

✅En la región central, Santanderes, Valle, la Costa, Antioquia y Eje Cafetero son las zonas más productoras

✅334 huevos se come un colombiano al año en promedio#EsConHechos — Rodolfo Zea Navarro (@ZeaNavarro) May 16, 2022

Por eso, la 'vice' de Petro tuvo que aclarar a qué se refería. En medio de una entrevista con la emisora Blu Radio, la líder social del Cauca dijo que "había usado como ejemplo al huevo" para referirse a los diferentes productos que son traídos al país, sin que haya una consolidación de "la soberanía alimenticia".



"La realidad es que hoy estamos comprando un huevo a $500 cuando aquí tenemos tanto para producir. Por qué no han fortalecido la producción agrícola que garantice la soberanía alimentaria para Colombia, esa es la discusión de fondo y el debate que yo estaba colocando en la calle", señaló Márquez para el medio citado.



Durante la entrevista, Márquez también aseguró que el ministro de Agricultura "está tan empecinado en participar en política". Además, hizo otra serie de aseveraciones sobre el modelo actual de alimentación en el país.



La lideresa ambiental, que actualmente es coequipera del líder del Pacto Histórico, dijo que: "Si el ministro va a asumir ser jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez, aquí estoy lista para debatir con él".



"Tienen huevo quienes con sus políticas han llevado a que Colombia pierda su soberanía alimentaria. Ministros de agricultura neoliberales que gestionan la importación de más del 30% de los alimentos que consumimos, llevando a la ruina la producción nacional", agregó en su cuenta de Twitter.

#TienenHuevo quienes con sus políticas han llevado a que Colombia pierda su soberanía alimentaria. Ministros de agricultura neoliberales que gestionan la importación de más del 30% de los alimentos que consumimos, llevando a la ruina la producción nacional. #ElCambioEnPrimera — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 17, 2022

POLÍTICA

