Juan Diego Gómez, presidente del Senado, vinculó, sin mostrar pruebas, a la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, con la guerrilla del Eln.



(En contexto: La grave acusación del presidente del Senado contra Francia Márquez)



El presidente del Senado aseguró que tiene en su poder un vídeo de un medio de comunicación de la guerrilla del ELN en donde se asegura que ese grupo armado apoya la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez.



(Le puede interesar: Abren proceso de responsabilidad fiscal por obras del Central Park de Bello)

“Les quiero decir que tengo en mi poder un video del 28 de marzo, en el que un medio informativo del ELN apoya su candidatura", dijo sin mostrarlo.



La candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico rechazó las afirmaciones de Gómez: "cobardemente el Presidente del Congreso me puso la lápida encima. Y no solo a mí sino a un pueblo, a una comunidad, a mi familia, por tanto nuestros abogados se encargarán de las demandas penales", denunció la lideresa social.



Asimismo, manifestó que al presidente de la República "lo que le incomoda realmente es que hoy una mujer, que podría ser la que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio, vaya a ser su vicepresidenta".



Márquez también rechazó al Eln. Dijo que esta guerrilla no debe usar su cara para "lavar su imagen" y que la violencia debe rechazarse venga de donde venga.



(Lea también: La estrategia de Francia Márquez para conquistar el voto de los antioqueños)



Los pronunciamientos ha generado múltiples rechazos dentro de la colectividad política. Por esta razón, el senador Alexander López solicitará ante la plenaria de Senado que sea escuchada la candidata Vicepresidencial Francia Márquez Mina, ante las acusaciones que realizó el presidente del Senado, Juan Diego Gómez.



“Las acusaciones injuriosas, temerarias y falaces hechas sin ningún sustento por el

presidente del Senado Juan Diego Gómez, atentan contra la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de Francia Márquez, ponen en peligro la vida de nuestra líder social, ambiental y candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico. Estos hechos ponen nuevamente a Francia como objetivo de los actores armados ilegales que en el pasado atentaron contra su vida y que la obligaron a salir de su territorio, desplazándose para salvar la vida de sus hijos”, manifestó el senador Alexander López Maya.



(Le recomendamos: Francia Márquez denuncia amenazas y pide garantías de seguridad)



Y agregó: "Con vehemencia solicitamos que se brinden todas las garantías a Francia Márquez para que ella pueda adelantar su campaña a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico con tranquilidad y en paz, debido a que, desde las mismas instituciones del Estado se está poniendo en riesgo su vida, lo cual no puede ser tolerado de ninguna manera, so pena de acabar con la moral y el respeto a los derechos humanos gravemente resquebrajados en Colombia".



POLÍTICA