Francia Márquez desmintió un contenido que se ha vuelto viral en Tik Tok. En dicha red social circula un video en el que una mujer que asegura que es hija de la 'vice' de Gustavo Petro, realiza aseveraciones sobre las posturas y pronunciamientos de la candidata vicepresidencial.



(Le puede interesar: 'No tengo idea cuál puede ser el motivo de ese dinero': Petro sobre Córdoba)



"La usuaria de Tik Tok que se hace llamar en esta red Ornela Cabezas, NO ES MI HIJA. Ni la campaña ni yo tiene relación alguna con ella. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos y maliciosos que solo buscan distraer nuestro trabajo de campaña", señaló Márquez en un trino publicado en su cuenta de Twitter.

El video ha sido replicado en redes sociales y plataformas digitales por ciudadanos que no simpatizan con la aspiración a la vicepresidencia de Márquez y Petro, quienes impulsan su candidatura presidencial en representación del sector político de la centro-izquierda. La lideresa del Cauca desmintió que la información que ha sido difundida sea correcta y aclaró que solo tiene a dos hijos varones.

🚫FALSO🚫

La usuaria de Tik Tok que se hace llamar en esta red Ornela Cabezas, NO ES MI HIJA. Ni la campaña ni yo tiene relación alguna con ella. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos y maliciosos que solo buscan distraer nuestro trabajo de campaña. pic.twitter.com/Mk1j4hRMq4 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 25, 2022

(También: 'No hay posibilidad de fraude electoral en Colombia': Registrador Nacional)



“Hay algo que de mi mamá a mí no me gusta y se los voy a contar con toda franqueza. La primera: que esté hablando de nuestra raza y del racismo por hacerse la víctima, por llegar a muchas más personas. La segunda: que hable de humildad y de toda la pobreza que hemos vivido en nuestra vida (...)”, dice la mujer que se hace pasar por la hija de Márquez en un video que tiene una duración aproximada de dos minutos.



Por su parte, Petro —quien designó a Márquez como su coequipera para las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo— aseguró que este video y el material audiovisual que circula en redes sociales es una "mentira de la otra campaña", un punto en el que coincide con su fórmula vicepresidencial.

POLÍTICA

En otras noticias

- Piedad Córdoba, la papa caliente para Petro en recta final de elecciones

- 'Fico tiene una virtud: pasa la página rapidito, no se queda con el rencor’