El candidato presidencial, Fico Gutiérrez anunció en Santa Marta, donde estuvo en la noche de este miércoles, que la respuesta a la falta de agua en esa capital será una prioridad en su gobierno.



Durante su intervención ante más de 20 mil personas en la Avenida del Río, aseguró que hará los esfuerzos necesarios como Gobierno para que, en compañía de las autoridades locales, incluida la Gobernación del Magdalena, se presente un proyecto que devuelva el agua a los samarios.

Igualmente se comprometió a que después de su posesión visitará la ciudad para buscar soluciones a esta problemática.



“Vamos a hacer los esfuerzos que correspondan desde la Presidencia y vamos a vincular a la Gobernación, y que dejen los odios y que dejen la mezquindad. Entre todos vamos a hacer que por fin Santa Marta tenga agua”, dijo el exalcalde.



En su intervención calificó como increíble que los dirigentes de la región se dediquen a otros asuntos, cuando la prioridad para esa ciudad debe ser el agua.



“Yo me comprometo en algo con ustedes, porque no hago milagros, los milagros los hace Dios, nosotros lo que hacemos es trabajar y ser instrumentos de Dios para llevar las cosas”, les dijo.



La escasez de agua en Santa Marta no es algo nuevo, sino que es un problema que cumple varias décadas, y según algunos expertos se debe a la falta de obras civiles y a que se han destinado muchos recursos pero no se ha solucionada nada.



Al terminar su intervención en medio de gritos de apoyo, Fico recibió varios obsequios como una mochila, entregada por un integrante de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta; un retrato hecho a mano y la camiseta del Unión Magdalena.



