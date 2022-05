El candidato Federico Gutiérrez se reunió este martes con actores, productores, diseñadores de moda, artesanos, artistas, libreros e intelectuales a quienes dio a conocer su programa en materia de desarrollo cultural.



Fico les habló de cuánto aprecia la cultura, pues en la ciudad de Medellín ese componente ayudó a superar los momentos complejos por los que atravesó la ciudad en los años 90, cuando la violencia la golpeó.

“Nosotros entendemos que la cultura es un mecanismo, una forma de transformar las comunidades para llevar paz y desarrollo. Además de ser una oportunidad de desarrollo social”, les dijo.



El candidato también resaltó la importancia del tema, pues apostarle a la cultura, la educación y el deporte, no solo permite el desarrollo social, sino también la formación de mejores ciudadanos.



“El tema de las becas de co-creación son fundamentales, pero hay que ir más allá porque esos talentos se desarrollan desde la temprana edad. Hablar de jornada única no es para duplicar los temas de matemáticas o física, es para el tema de cultura, música y deporte, esos elementos complementarios en la formación”, añadió.



El candidato enfatizó que el Estado tiene que velar por el fortalecimiento de la cultura y así se comprometió a hacerlo en su gobierno.



“Tenemos que evaluar el tema de la pensión de los artistas y no solo de los grandes y famosos, hay que ver cómo beneficiar a los artistas callejeros”, dijo el candidato, quien se comprometió a tener este tema en cuenta a la hora de plantear una reforma pensional.



De la mismas manera, varios artistas que asistieron a la reunión no solo revisaron las propuestas del candidato, sino que le expresaron su apoyo.



Marianne Shaller, aseguró que esta fue una oportunidad “para ser escuchada y ser una vocera de mi gremio, de los actores, sobre la situación que vivimos. Se nos quitó la ley de nuestras regalías y queremos recuperarlas. Estoy contenta de haber podido expresar nuestras preocupaciones”.



Iván Charria anunció que votará por Fico Gutiérrez, pues es una buena persona y “a las buenas personas todo les sale bien. Federico es una persona que inspira tranquilidad en el alma para un país que necesita tranquilidad”.



Y Julieta Piñeres aseguró que el candidato es una persona que escucha a la gente y ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades “de administración, de gerencia, de gestión, y sus capacidades humanas en muchas oportunidades. Es una persona a la que le creo”.



