El candidato presidencial de equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, presentó oficialmente al exministro Luis Felipe Henao como su jefe debate para la campaña presidencial.



En diálogo con EL TIEMPO, Henao, quien se puede considerar que ha sido mano derecha del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el jefe natural de Cambio Radical, explicó las tareas que cumplirá en la contienda.

¿La llegada de Luis Felipe Henao a la campaña de Fico Gutiérrez significa el apoyo de Cambio Radical a esta candidatura?



No, no significa que llegue Cambio Radical. Luis Felipe Henao tiene una relación de trabajo y amistad con Federico Gutiérrez desde que él era concejal de Medellín y yo era Viceministro, en el año 2006. Desde ese momento tenemos una relación de amistad y trabajamos muchos temas juntos como temas de vivienda y también trabajamos algunos temas cuando yo fui ministro del Interior.



¿Y cuáles van hacer sus funciones?

Una de mis funciones necesariamente será hacer un puente para que Cambio Radical pueda apoyar la campaña de Fico Gutiérrez.



¿Entonces la llegada suya puede ayudar para que Cambio entre formalmente a la campaña?

Quiero ser un puente para que eso se dé, y se de una forma oportuna. Y no es la llegada de un partido político, es la llegada de las propuestas que tiene un partido político que son claras, que son la reforma a la justicia y trabajar de la mano con los senadores y representantes y su líder natural que es Germán Vargas Lleras, en las propuestas que son reforma de la justicia, reforma de la salud, en las propuestas que él tiene para mejorar el tema de infraestructura. Entonces, la idea es ser un puente para que ese trabajo programático que tiene el partido político se sienta cómodo en una campaña que tiene una visión de protección de la economía y del sector privado.



¿Pero eso quiere decir que usted ya ve muy cerca a Cambio Radical de la campaña de Fico?

Sí, yo lo veo cerca, pero mi trabajo es ser un puente para que ese acercamiento se convierta en realidad.



¿Y el acercamiento será sólo con Cambio Radical?

No, mi trabajo es con todos los partidos. Yo creo que hay que hacer una invitación formal al Partido Liberal y trabajar de la mano de ese partido que tiene propuestas muy importantes de juventud, trabajo, mejoramiento del empleo juvenil, que tiene unas propuestas muy importantes en materia tributaria, en formalización laboral. También hay que trabajar de la mano del Centro Democrático y hay que invitar ese partido en los temas de seguridad, que sin lugar a dudas son importantes y en los temas sociales. Y hay que invitar a muchos verdes, sindicatos, a sectores como los profesores, y, sin lugar a dudas, a indígenas, afros, comunidades LGTBI. A toda esta gente hay que traerle la campaña porque esta es una campaña de todos y por la gente. Entonces hay que tener este diálogo social con todos los actores políticos .

Usted dice que no llega como una avanzada de Cambio Radical y usted viene del sector privado...

Yo llevo cinco años sin estar en el tema político, llevo cinco años trabajando en el sector privado y afortunadamente con éxito, pero hoy vengo a hacer un puente con ese sector privado y que ese sector privado sepa que aquí van a tener un gobierno aliado que lo va a escuchar, que va saber cuáles son las necesidades para mejorar la competitividad del país, que cuáles son las necesidades para poder trabajar de una forma coordinada con el Consejo Intergremial para mejorar todo lo que tiene que ver con la lucha contra la informalidad. Para trabajar con ellos en la reformas tributarias con equidad y para hacer que el sector empresarial acá sea un aliado del gobierno y no un enemigo del gobierno, como entienden otros sectores.



Otro de los temas que usted va a tener que trabajar es el regional. ¿Cómo se va a hacer eso?

Mi experiencia como funcionario público me permitió conocer las regiones y saber que toda la regiones son diferentes y que tienen diferentes necesidades . Lo que queremos es que este no sea un gobierno centralista. Éste es un gobierno que no va a ser del centro hacia la regiones signo de las regiones hacia el centro, para canalizar cada una de las necesidades que tienen los departamentos. Por ejemplo, como poder atacar la minería ilegal y como fortalecer la competitividad en todo el tema de los Llanos. Éste es un gobierno que se va a nutrir de las regiones, no del centro hacia las regiones sino en las regiones hacia el centro.



¿Y en ese sentido cuál va a ser su papel?



Mi papel va a ser el de convertirme en un puente, un catalizador de esas propuestas regionales para que las regiones se vean representadas en este gobierno y no al revés



