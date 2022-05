El candidato presidencial Fico Gutiérrez, al hablar sobre lo que ha planteado Gustavo Petro alrededor de la posible suspensión de las elecciones, señaló que “es otro distractor más de los que él está acostumbrado”.



Aseguró que no ve que “se vaya a aplazar ninguna jornada electoral”, pero insistió en que tanto los candidatos como el país lo que necesitan es que haya garantías, “que tengamos unas elecciones justas, marcadas por la legalidad”. En ese sentido destacó que todavía hay muchas cosas que no se han aclarado de la jornada electoral legislativa.

Para él, si hubo fraude, fue a favor del Pacto Histórico, e insistió en que es muy raro que a un solo movimiento le aparecen los votos.



“Si existió fraude, que es lo que debe determinar la justicia, existió fue a favor de ellos, entonces aquí los que deben estar reclamando son realmente los otros partidos que se han visto afectados porque perdieron inclusive curules luego de haber terminado los escrutinios”, dijo.



El candidato admitió que si bien existe tensión, aclaró que no es él quien sale a pedir que se acaben las instituciones o la renuncia de todos los funcionarios.



En el debate igualmente se refirieron al ‘clan del Golfo’, del cual Fico dijo que es una estructura que hay que combatirla. Pero advirtió que ese grupo en algunas zonas ha llegado a exigir que la gente debe votar por Petro y que no puede aparecer un solo voto por Fico.



Dijo que no era cierto, como ha asegurado Petro, que a él lo estuviera apoyando el ‘clan del Golfo’. “Sigue mintiendo, como cosa rara”, le dijo mirándolo.



Sobre ese grupo irregular insistió en que hay que tener una política de sometimiento y dijo que ese grupo no representa a ninguna estructura política y como tal no debe tener un espacio en ninguna negociación.



En el marco del debate, Fajardo le preguntó a Fico si en este gobierno había corrupción, a lo que respondió que todos los gobierno tienen aciertos y desaciertos, tras lo cual señaló que ningún caso de corrupción puede ser aceptable.



Pero Fico también le respondió a Fajardo, quien en un momento señaló que si Petro o Gutiérrez llegan a ganar, volverían Colombia un polvorín. En ese sentido aseguró que él nunca ha llamado a la insurrección y que jamás lo haría.

Sobre la presunta infiltración a su campaña por parte de la de Petro, Fico dijo que fueron sus adversarios los que confesaron eso en cabeza de uno de sus abogados. Incluso recordó que un micrófono fue encontrado en una de sus sedes de campaña.

Lamentó que se esté viendo una campaña sucia, “en la que nos hemos dedicado a recibir ataques durante más de dos meses”.



En medio del debate, al hablar de la compra de votos, dijo que es necesario investigar todo lo que está pasando, pero no solo con la compra, sino con las amenazas de algunos grupos delictivos en el sentido de que si no votan por un candidato en particular, matan a las personas.



A lo largo del debate, Gutiérrez hizo mucho énfasis en que su trabajo se ha centrado en unir a Colombia. Dijo que no es el candidato del continuismo y fue claro en señalar que una vez gane la presidencia va a invitar a los demás candidatos a un diálogo social y retomará algunas de sus principales propuestas hechas en la campaña.



Incluso señaló que si Petro es presidente y lo invita a dialogar, irá.



De todas maneras, para el exalcalde de Medellín hay una diferencia muy grande entre el llamado a la unidad y la reconciliación que él está haciendo y el perdón social que está planteando Petro. Destacó que no se puede hacer una reconciliación con los corruptos y los peores violentos.



Fico terminó diciendo que Colombia necesita urgente un cambio y dijo que él representa un cambio con objetividad sin discriminar a sectores políticos y sociales. Reiteró que se va a generar un cambio seguro y no un salto al vacío, y en ese sentido señaló que se va a construir un país muy diferente en el que no exista hambre, en el que no haya corrupción ni violencia ni se ponga en riesgo al país con la familia y los empleos.



