Desde Medellín, Margarita Gómez, la esposa de Federico Gutiérrez, habló con EL TIEMPO sobre quién es ella, pero también sobre quién es su esposo y el trabajo que espera desarrollar.



En una charla muy informal, la ingeniera dejó en claro que no le gusta que le digan doctora. “O es que acaso usted a Fico le dice doctor Fico, no, entonces a mí me pueden decir Márgara”, dijo.

¿Quién es Margarita Gómez?

Soy una mujer nacida en Medellín, soy hija única. Soy una mujer para la cual lo más importante es la familia y siempre soñé con ser mamá. Soy una mujer trabajadora a la que le encanta luchar por sus sueños. Mi proyecto más importante, y vuelvo y lo reitero, es mi familia, es el rol que más disfruto como mujer. Y hoy estoy acompañando a Federico en este proyecto.



¿Usted tiene dos hijos?

Sí señor: Emilio y Pedro. Emilio tiene 13 años y Pedro tiene 11 años.



¿Y ellos a quién salieron?

Uno es muy parecido al papá y el otro es muy parecido a la mamá en su forma de ser, de hablar. El chiquito es puro papá y el grande es más la mamá.



¿Usted dónde conoció a Federico?

Yo a Fico lo conocí cuando llegué de un intercambio, cuando tenía 17 años. En el aeropuerto él estaba esperando a una amiga suya que también venía de intercambio conmigo y ahí nos vimos por primera vez. Luego comenzamos a salir y ahí se comenzó a construir esta relación.



¿Y eso cuando fue?

Nos conocimos en el 94 pero lo que pasa es que no siempre hemos estado juntos. Terminamos seis años. Entonces son 22 años de relación.



Explíqueme esto. ¿Fueron novios terminaron y a los seis años se reencontraron?

Fuimos novios, duramos tres años, terminamos seis años, volvimos, estuvimos tres años juntos y nos casamos. Tuvimos ese receso.

¿Eso quiere decir que para usted es recomendable de vez en cuando un receso?

No, no. Yo pienso que en nuestro caso para Fico y para mí fue positivo porque estábamos muy jóvenes y uno joven también tiene que compartir con otras personas, conocer. En mi caso personal eso me enseñó a valorar muchas de las cosas que tenía Fico, que quizá al principio no me gustaban tanto. Entonces me pareció como muy lindo y sobre todo, pues devolverse en el tiempo y decir bueno, disfruté mi juventud, tuve amigos, él tuvo otras novias y yo tuve otros novios y todo eso es importante para construir una mejor relación.



¿Espéreme, Fico fue como noviero?

Sí, él era muy noviero.



¿Cómo es Fico?, ¿qué le gusta?, ¿qué no le gusta?

Fico es alegre, es un hombre que nos hace reír, que tiene buen humor, es supremamente sensible, es una persona que se conecta mucho con la situación de la gente. Él no puede ver que se cometió una injusticia porque allá llega, no puede ver que atraquen a alguien porque él va y resuelve, si él veía una persona que estaba varada, pues él paraba en la carretera porque había que ayudarle a la persona. Siempre ayudando, siempre con un buen trato, con una buena palabra. Hay algo que me encanta mucho de él y es que siempre es el mismo con todo el mundo. Él puede estar en la mañana hablando con un empresario muy importante y por la tarde está saludando al portero, a la niña que está en el conjunto haciendo el aseo, saludando con la misma alegría con el mismo cariño con la misma delicadeza. Y eso para mí no tiene precio porque él es el que es aquí y en todas partes.



¿Qué no le gusta a Fico Gutiérrez?

No le gustan las injusticias, no le gusta la violencia; siempre ha sido una persona muy tranquila, muy conciliadora. A Fico no le gustan las mentiras. Él tiene una virtud muy grande es que él pasa la página rapidito, él no se queda con el rencor ni con el odio.



¿Y el en la casa, por ejemplo, ayuda a hacer el oficio?

No. Me tengo que echar mucha cantaleta para que lave los platos.



¿Pero si lava los platos?

En la pandemia, que estuvimos acá, le decía yo hago el almuerzo y tú lavas los platos y no le gusta, a él le da mucha pereza. Él me dice ‘no me gusta Márgara, no me gusta’. Él hacía los asaditos el domingo y nos repartíamos las tareas. Pero para que le voy a decir, a Fico no le gusta hacer las cosas de la casa (risas).



Pero hablando entre nosotros ¿Fico si cocina bien?

Sí, sí. En la pandemia como nos tocaba estar en la casa compramos un asador y hacíamos muchos asados y fuimos aprendiendo. Hacíamos de todo y le ponía muchas ganas. A mí me gustaba mucho porque era un plan, hacíamos los asaditos y lo disfrutamos muchísimo. Cuando éramos novios me hacía pasta, porque él es de una familia muy linda, muy unida, entonces era su mamá, su papá, sus hermanas y los novios de las hermanas y él hacía pastas con cilantro y mantequilla, que después las fue mejorando, las fue evolucionando y sí, sí nos metemos en la cocina, nos prepara el desayuno. Él se levanta y nos pregunta qué quieren que yo se los preparo. Entonces se conecta más con la cocina que con los otros oficios, porque con los otros oficios más bien no.



En estos días lo vimos que suspendió la campaña para ir al colegio a recibir las calificaciones de los hijos…

Fico siempre ha estado pendiente del colegio, incluso cuando fue alcalde. Ha habido momentos en los que no ha podido estar físicamente pero nos hemos conectado por el celular. Esta vez era el día de la familia y Fico siempre corre. Incluso en algún momento estaba con el Presidente y le dijo 'me tengo que ir porque mi hijo tiene una presentación' y llegó a ver a Emilio que iba a bailar. Esto ha sido hasta charro porque las mamás de los otros hijos les hacen el reclamo a los maridos de por qué viene el alcalde o cómo viene Fico en campaña y tú no estás acá. Pero sí, nunca ha faltado.



Margarita con Fico. Foto: Campaña Fico Gutiérrez

¿Y él es muy regañón con los hijos?

Cuando tiene que regañarlos los regaña. Él no es un hombre cantaletoso, él es de mucho amor, él siempre trata de entender y dialogar el asunto. Yo soy más regañona con los hijos. Cuando él ve algo que no está bien ahí si deja claro y deja el precedente y ojo con esto que no lo podemos permitir. Si, él es más amor que regaños.



¿En materia de comida, qué le gusta y qué no le gusta?

A él le gusta todo, y como bien dice, lo único que no le gusta es la comida poquita. Pero Fico es un hombre que come de todo, pero lo que pasa es que en la casa la verdad no es mucha y como yo no soy tan creativa ni tan buena para la cocina entonces qué pecado, él a veces llega y pregunta qué hay para comer y yo le digo arepa y huevo con arroz y ya. Y él es matado, él es hermoso porque él recibe eso siempre y dice que qué delicia. Comemos muy sencillo y cuando nos queremos comer algo un poquito raro pues salimos a comer.



¿A propósito de la presentación del baile de su hijo, el candidato es buen bailarín?

Buen bailarín pues no sé, yo me entiendo muy bien bailando con él. No es que uno salga y él baile toda la noche, aunque yo quisiera que bailara más. Él baila vallenato, salsa, merengue y ya.



¿Y qué toma él?

A él le gusta el aguardiente, aunque últimamente también le gusta el tequilita. Pero es muy chévere porque él no se transforma con los tragos. Toma en ciertas ocasiones cuando quiere compartir con sus amigos, pero con mucha moderación.



Su esposo está metido en una campaña presidencial, ¿eso cómo le ha cambiado su vida?

No. Nosotros seguimos haciendo nuestra vida común y corriente. Si queremos ir a comer a la calle pues vamos y comemos a la calle, si queremos salir a hacer ejercicio, salimos. Nuestra vida realmente no ha cambiado. Lo mismo fue en la alcaldía, nosotros nunca dejamos de hacer las cosas que una familia normalmente hace. No pensamos mucho en que pueda pasar pero nos gusta seguir haciendo todo normal.



En esta campaña se ha hablado incluso de guerra sucia, se han dicho de todo. ¿Eso usted cómo lo ha vivido?

Te voy a decir yo que he sentido en esta campaña. He sentido un cariño impresionante de la gente, he sentido apoyos por todos lados, he sentido que un montón de personas que en Colombia se han puesto la camiseta y que no estamos solos, que han hecho un trabajo increíble, es que aquí uno no para de recibir llamadas de apoyo, de cariño, de gente que llama a decir cómo puede ayudar, qué hay que hacer. Yo me quedo con el cariño de la gente. Ahora, hay ataques, las redes sociales son terribles, no sigo ni leo nada y nosotros y se lo digo mucho a mis hijos, nosotros sabemos el papá y el esposo que tenemos, a nosotros nadie nos va a decir quién es el papá, porque la gente habla desde el desconocimiento, a veces desde el odio, sin muchos argumentos. Siento que en las redes sociales a veces es muy fácil poner una foto y empezar toda serie de ataques y de cosas. Entonces no nos contaminamos de esa mala energía y nos quedamos con ese cariño tan grande tan inmenso que nos da la gente.

Margarita con el candidato Foto: Campaña Fico Gutiérrez

¿Son devotos?

Somos unas personas que creemos en Dios, tenemos fe, no somos unas personas que vayamos a misa cada ocho días. Yo creo que tener fe también es levantarse todos los días ayudar a la gente, levantarse a trabajar hacer las cosas bien, esa también es nuestra forma de practicar la religión.



¿Si su esposo es elegido presidente, cuál es el principal problema que debe llegar a resolver?

Hay hambre en Colombia y a ninguna familia, a ninguna persona deberían faltarles las tres comidas en la mesa. Hay mucha desigualdad, hay personas que son víctimas de la violencia de manera constante, es un país en el cual tenemos muchos retos. Un gobierno tiene que acercar las oportunidades a la gente, entregarles oportunidades de empleo, de estudio, salud y que las familias que están en condiciones hoy tan dolorosas puedan tener esos alimentos, para que le lleguen a su mesa diariamente.



¿Si usted es primera dama, a qué se compromete?

Yo soy una mujer muy sensible, me conecto con las realidades de la gente. Entonces un rol como este te permite acompañar, entender y poder trabajar y cambiar esa realidad de las personas. Así como yo digo que mi prioridad es mi familia, yo pienso que las personas deberíamos concentrarnos y enfocarnos en trabajar por nuestra familia, en que nuestras familias sean armoniosas, que al interior de nuestros hogares inculquemos esos valores. A mí me gustaría poder acompañar a la familia a que cuenten con herramientas para poder relacionarse mejor. Me gustaría también trabajar por la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil, trabajar entregándoles a las mujeres herramientas que les permitan generar economía de manera rápida, buscar aliados y trabajar con la gente.



¿Por qué los colombianos deberían votar por su esposo?

Porque yo conozco ese ser humano que es. Es un hombre con un amor inmenso por Colombia, con una capacidad de trabajo, que siento que no se agota, que tiene una convicción muy grande y que especialmente tiene esas ganas de unir a Colombia. No queremos más divisiones no queremos más odio, queremos que todo rememos para el mismo lado.



