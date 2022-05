El candidato presidencial Fico Gutiérrez aseguró este lunes que la declaración de una integrante del Pacto Histórico de que “quemaron” a Sergio Fajardo y ahora vienen por él, debe entenderse como la confesión de una estrategia criminal en marcha.



La senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, confesó en un video que gracias a una estrategia en la que usaron a la Contraloría y a la Procuraduría, lograron “quemar” a Fajardo, indicando que lo sacaron de la segunda vuelta.

Precisamente el referirse a este asunto en la mañana de este lunes, el candidato lo primero que hizo fue expresarle toda su solidaridad a Sergio Fajardo y al mismo tiempo invitó a los demás aspirantes a la Presidencia a hacer un frente común “para defender la democracia y las libertades”.



"Hoy Petro está aliado con el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo”, dijo Fico, quien agregó que los integrantes de esas organizaciones están presionando en las regiones, fusil en mano, a votar por el candidato del Pacto Histórico.



El exalcalde de Medellín dijo que la estrategia petrista de “quemar” es lo que hace el Clan del Golfo, quemando e incendiando vehículos en las carreteras; la llamada ‘primera línea’, quemando e incendiando los CAI y negocios particulares, y lo que hace el Eln en los pueblos.



“Ellos lo que saben es quemar, incendiar y quieren quemar e incendiar a Colombia, pero no se lo vamos a permitir”, agregó.



“No les vamos a entregar el país, nosotros vamos a defender la democracia y las libertades que es lo que de verdad está en riesgo en Colombia hoy con Petro”, insistió el candidato presidencial.



Gutiérrez insistió en que lo que hay en marcha de parte de la campaña de Petro, más que contra él, es contra el país, y es una “estrategia criminal con las peores estructuras criminales para acabar con la democracia y las libertades”.



Fico hizo una enumeración de las últimas acciones de la campaña petrista relacionadas con las estructuras criminales y calificó algunos de esos pronunciamientos:



Petro mandó a su hermano a las cárceles a pactar con los delincuentes ofreciéndoles perdón social; envió a Piedad Córdoba a ofrecerles beneficios de no extradición a los narcos en las cárceles y cuando el país los descubrió, salió a decir que no sabía, pero sigue sin desautorizar las acciones de su hermano y de Piedad con los delincuentes en las cárceles.



Pero también recordó que ofreció una JEP para los narcotraficantes, para atraer su apoyo político y económico, dijo: “Paracos vengan aquí, porque conmigo tendrán una segunda oportunidad” y defendió la no extradición de alias ‘Otoniel’, como la están defendiendo los criminales que ejecutan el paro armado que queman camiones y asesinan a comerciantes por abrir sus negocios en los pueblos.



Igualmente destacó que ahora se conoce una grabación de la madre de alias ‘SIOPAS’, el sucesor de ‘Otoniel’, pidiendo que voten por Petro, a lo que agregó que un ciudadano venezolano estaba tratando de infiltrar la campaña de Fico para producir un hecho político que beneficiaría a la otra campaña.



Finalmente reseñó que el candidato de Colombia Humana recibirá esta semana el apoyo oficial de quienes asesinaron, traficaron, secuestraron y violaron niños, cuando estaban en las Farc.



