Fico Gutiérrez llegó en la mañana de este jueves a Corozal, en Sucre, en donde fue testigo de primera mano del apoyo que le brindaron los habitantes de la localidad.



Desde el momento en el que llegó al aeropuerto se evidenció la simpatía que sienten por él en esta población. Con cantos, aplausos y voces de respaldo comenzaron a acompañarlo en el recorrido.



Es más, llegó al pueblo con un ramo de flores que le regaló una habitante de la localidad, con un mensaje de unidad para el país y respuestas a muchas necesidades de la región.

Y es que precisamente el primer saludo para los sucreños fue de unidad. “Empecemos a llevar ese mensaje de manera más intensa a sus familias, que si otro familiar está con otro candidato convénzalo que es por este lado. Pero no peleando, la política no puede dividir a las familias colombianas, la política no puede dividir las sociedades como algunos han pretendido”, les dijo.



El candidato dijo que es necesario que "Colombia entienda que con amor vamos a unir el país" y en ese sentido señaló que mientras otros tienen discursos de odio, "nosotros tenemos el discurso del amor; mientras otros agreden, nosotros proponemos".



Dentro de las propuestas para el departamento de Sucre, Fico comenzó por recordar que la subregión de la Mojana que abarca 11 municipios de cuatro departamentos sufre por inundaciones que afectan de manera significativa a los habitantes de la región.



“Es importante brindar una solución integral al funcionamiento de la gran Ciénaga de La Mojana que fue declarada en un Conpes como proyecto de importancia estratégica”, dijo el candidato.



“Mi gobierno va a atender las necesidades de La Mojana, porque si ponemos fin a estos problemas que nos dejan las inundaciones, estamos resolviendo las condicione de vida de miles de personas”, anunció.



En materia de infraestructura reiteró que va a triplicar la inversión (a 3 billones) para vías campesinas y aumentar la competitividad del campo, para esto “avanzaremos en las vías: Viajano - San Marcos – Majagual-Achí; y las vías del Golfo de Morrosquillo”, explicó.



Según Fico, estos proyectos no solo le ayudarán al agro, sino también a sectores como el turismo,que se podría convertir en uno de los grandes motores de la economía del departamento, generando miles de empleos, en especial para las mujeres que son alrededor del 60 % de la fuerza laboral del sector.



