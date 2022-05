Aunque la cita estaba prevista para las 10 de la mañana justo al lado del Surtimayor de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá, desde las 9 de la mañana la gente comenzó a llegar al lugar con banderas y camisetas de Fico.



Mientras un vendedor promocionaba por un altavoz 50 tapabocas por 9.000 pesos, unos 30 policías formaban en el lugar para comenzar a coordinar todo lo de la seguridad con la visita del candidato presidencial Fico Gutiérrez.

A su lado, Celia Cruz, una Colombo-venezolana llegada de Caracas advertía en voz alta que en el vecino país ya vivieron una experiencia con la izquierda que no quieren que se repita en Colombia.



A su lado estaba Andrea Ramírez, quien llegó desde Patio Bonito y quien parece saberse de memoria la propuesta de gobierno del candidato y por eso habla de la propuesta de educación, de salud, de vivienda, de bajar el índice de embarazo en los adolescentes, entre otros.



En una de las esquinas del pequeño parque en el que se iba a iniciar la jornada con el candidato, un hombre que se resiste mencionar su nombre portaba una bandera de Petro y gritaba Vivas al candidato del Pacto Histórico.



La gente de Fico lo miraba de reojo, pero nadie le decía nada. Simplemente trataban de ignorarlo.



Mientras tanto, dos hombres con unos parlantes portátiles molían a todo volumen una composición vallenata en la que se invita a votar por Fico.



Sobre las 11:20 de la mañana apareció la caravana de carros en las que se desplazaba el candidato. Los gritos comenzaron a subir de tono entre Fico presidente e incluso, ¡Fico, el presidente de los pobres!



El candidato se bajó y de inmediato comenzaron los abrazos, los jalones de brazos y la gran cantidad de personas que querían tomarse una selfie con él.



El candidato presidencial inició su jornada en este sector de la capital del país, en el que parece evidente la popularidad que tiene Petro, reiterando que hay estructuras criminales en diversas partes del país que están obligando a las comunidades a votar por el aspirante del Pacto Histórico.



El candidato presidencial con el exalcalde Enrique Peñalosa Foto: Campaña Fico Gutiérrez

"Vemos con mucha preocupación cómo en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales como el Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro", dijo el candidato.



Agregó que le están diciendo a la gente que en esa zona no puede aparecer un solo voto por Fico Gutiérrez .



Desde el sector de Kennedy, Fico dijo que la campaña tiene conocimiento de que miembros de esas organizaciones criminales han ido casa por casa diciendo a los pobladores que nadie puede votar por Fico, sopena de pagar con sus vidas esa decisión.



En ese sentido advirtió que se presentarán las denuncias de rigor. Dijo que es necesario que las autoridades esclarezcan esta situación lo más pronto posible.



En medio de un ruido ensordecedor de tambores y de gritos de "Fico presidente", el candidato hizo un llamado a respetar la vida, a respetar el pensamiento del contrario y no acudir a la violencia para imponerse. En ese sentido deploró no haber escuchado de parte de la otra campaña que se rechacen justamente actos como los entierros simbólicos "donde nos quieren ver muertos".



El candidato presidencial de Equipo por Colombia dijo que no obstante las amenazas en su contra seguirá su recorrido por todo el país inclusive por aquellas zonas donde el Eln se alegró por la designación de la fórmula vicepresidencial de Petro.



"No voy a frenar mis recorridos en la calle, por muchas partes del país donde sabemos que hay influencia del Eln, donde inclusive, hace pocos días, a través de sus portales, se le alegraban por la designación de la formula vicepresidencial del otro candidato, pero al mismo tiempo nos atacaban a nosotros”, dijo Fico .



Tras entregar esta declaración, el candidato comenzó un recorrido por ese popular sector de Kennedy. El recorrido se hizo lento en la medida que la gente se acercaba él para tomarse selfies, para hacerle alguna recomendación o para pedirle algo. Comenzó un recorrido por la carrera 78 saludando a todos los vendedores.

El candidato presidencial en Kennedy Foto: Campaña Fico Gutiérrez

En su recorrido por el sector, incluso a un hombre de Pensilvania, Caldas, que vendía artesanías le entregó una manilla de la campaña presidencial. El vendedor se declaró muy contento por el gesto del candidato.



En su recorrido por este sector Fico fue saludando a la gran cantidad de vendedores ambulantes que hay en la zona, quienes les pedían que no los fuera abandonar.



Incluso entró un almacén de ropa donde saludó a uno por uno a los vendedores. También se detuvo para saludar de manera efusiva a niños que iban para el colegio en ese momento.



Algunos espontáneos seguidores de Petro trataban de opacar con sus gritos la presencia de Fico, pero los hombres de los parlante portátiles con el vallenato así como un grupo de personas que a todo pulmón gritaban Fico presidente, opacaban esa intención.



Por más de una hora y media estuvo Fico Gutiérrez en Kennedy, tras lo cual partió para cumplir una cita, esta vez en la Conferencia Episcopal.



Este jueves estará por fuera de Bogotá tratando de capitalizar nuevos votos.



