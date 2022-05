El candidato presidencial Federico Gutiérrez hizo este martes la que se puede considerar como su primera gran salida en Bogotá en esta campaña por la Presidencia de la República.



Y precisamente el sitio escogido fue Suba, una de las localidades más grandes y más densamente pobladas de la capital del país. El aspirante llegó hasta el corazón de esta zona para hablar con la comunidad.

Pasadas las 10:30 de la mañana los carros blindados llegaron hasta el sitio conocido como Subazar en el cual el candidato presidencial de Equipo por Colombia era esperado por algunos de sus seguidores.



No fue sino que se bajara de la camioneta en la que iba para que se diera inicio a la fiesta, a los gritos, al retumbar de los tambores y el sonido de los pitos de los carros.



Tan pronto el exalcalde de Medellín se bajó del automotor de inmediato la gente, algunos con gorras de la campaña, otros con camisetas y otro incluso con banderas en las que se leía "Fico el presidente de la gente", literalmente se abalanzaron sobre el aspirante.



Algunos les pedían cosas, otros simplemente querían abrazarlo y la gran mayoría quería tener unos pocos segundos para tomarse una selfie con el candidato presidencial.

El tumulto por momentos bloqueó la vía que da acceso hacia la alcaldía de la localidad. La gente, sin importar la situación, taponó la calle mientras gritaban "¡Fico, Fico presidente".



El remolino de gente, como un cardumen de peces se movía al ritmo del candidato hasta el punto que terminaron encima de un vendedor ambulante de tapabocas.



Las cajas con el utensilio de protección contra el Covid-19 cayeron al piso y mientras algunos miembros de la campaña intentaban frenar a los seguidores que venían en reverso, otros ayudaban al vendedor a recoger el producto que permanecía esparcido por el piso.



Algunos gritaban que era necesario moverse para otro punto, pero era tanta la gritería y la aglomeración que nadie escuchaba.



Finalmente el candidato se percató de la situación, tras lo cual se acercó hasta donde el vendedor y le ofreció disculpas. Es más, algún miembro de la campaña incluso le compró una buena cantidad de tapabocas.

Al momento apareció en el sitio el exalcalde y exprecandidato presidencial Enrique Peñalosa, compañero de coalición de Gutiérrez. Con sus más de 1,90 metros de altura sobresalìa entre los seguidores.



Lentamente comenzaron a avanzar alrededor del centro comercial por la Avenida Suba, mientras que arriba del puente peatonal los curiosos se aglomeraban para ver qué era lo que estaba pasando.



En el separador de la avenida dos hombres gritaban aunque el ruido de los carros, de los tambores y de los seguidores de Fico realmente no dejaban oír que era lo que estaban diciendo a todo pulmón.



Desde arriba del puente algunas personas comenzaron a gritarle vivas a Petro. Entonces los seguidores de Gutiérrez le subieron el volumen a sus arengas para opacar las voces que venían desde el puente. Prácticamente era una guerra de gritos.



Una mujer que trataba de acercarse a el candidato para tomarse una foto no tenía problemas àra saltar entre el tumulto y gritarle: "Fico, mi paisano, te amo".



Al frente de la marcha no sólo iban unos jóvenes con los tambores para animar la jornada sino que con unas camisetas rosadas avanzaba un grupo de mujeres, la mayoría rubias, a las cuales se les conoce como 'mujeres con Fico'.



Cuándo dieron las 12 del mediodía el candidato escasamente había logrado caminar dos cuadras y la gente seguía insistiendo en saludarlo.



En medio de abrazos, peticiones para selfies y hasta recomendaciones políticas, Fico logró acercarse hasta una tienda naturista y una ferretería en donde saludò a las personas que estaban allí y les preguntó sobre la situación que se vivía en la localidad.



Un vendedor ambulante de tintos fue el último en llevarse un foto con el candidato. Sin soltar su carrito con los termos posó sonriente para la foto.



Enrique Peñalosa mientras tanto seguía acompañando a Fico y era consciente de que al otro lado de la calle había un grupo de personas que no sólo gritaban vivas a Petro sino que de alguna manera intentaban provocar a la gente de Fico.



"Esta campaña no está fácil", fue lo que atinó a decir el exalcalde de Bogotá quien admitió que habrá que trabajar muy duro en la campaña en esta capital.



Pasadas las 12 del mediodía Fico de nuevo en abordó su camioneta y salió a cumplir otra cita que tenía, esta de carácter privado.



Los seguidores del candidato partieron hacia el parque central de la localidad, mientras que los tambores seguían retumbando por las calles de esta localidad.



El candidato presidencial seguirá este miércoles en Bogotá con una agenda que lo llevará a una zona muy particular. A primera hora estará en Corabastos y posteriormente tiene previsto asistir al portal de TransMilenio de las Américas, un lugar emblemático para lo que se ha conocido como la primera línea.



