El candidato presidencial Fico Gutiérrez anunció que su Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para liberar a las comunidades del flagelo de la violencia causado por las estructuras criminales que operan en varias zonas del país.



En un recorrido que realizó por Magangué, Bolívar, aseguró que las enfrentará para evitar que sigan sembrando el caos en las regiones más vulnerables, “porque la gente no puede seguir viviendo con miedo”.

“Y desde aquí les digo a esas estructuras criminales que han dado esa orden de votar por el otro candidato y que le dicen a la gente que ni se les ocurra votar por Fico, pues que no les tenemos miedo y que vamos a ganar y que vamos a liberar a esas comunidades del flagelo de la violencia”, agregó.



“No vamos entregar el país a quien quiere destruirlo”, fue el mensaje del candidato presidencial.



El programa de Fico Presidente plantea una lucha frontal contra el crimen organizado con una batería de leyes antimafia para atacar las estructuras criminales en su funcionamiento, sus dirigentes, sus negocios y su plata.



Pero el aspirante a la Presidencia igualmente recordó que actualmente 21 millones de personas viven en situación de pobreza y aseguró que esto “no es viable y no tiene presentación”. Por eso reiteró que una de sus primeras acciones es crear una renta básica ampliada que beneficie a 5 millones de hogares vulnerables.



“No podemos seguir creyendo que todo está bien, no, hay avances en el país, pero tiene que haber un cambio, Colombia necesita un cambio, pero para mejorar”, declaró. Aseguró que la gente no puede seguir aguantando hambre.



Y a renglón seguido señaló que el país no puede caer en cambios que supongan “un salto al vacío, sin paracaídas”, como les ocurrió a Venezuela, Nicaragua, Perú o Chile.

“El cambio que proponen otros es un cambio para empeorar”, anotó.



