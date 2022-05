El candidato presidencial Fico Gutiérrez recriminó en la noche de este domingo de manera contundente a la campaña petrista a la que incluso acusó de “actuar como bandidos”.



Le puede interesar: Las personas que les hablan al oído a los candidatos presidenciales



“En la otra campaña no solo negocian con bandidos. Actúan como bandidos”, trinó Fico, luego de conocer publicaciones en las que el abogado Miguel Ángel del Río, de la campaña petrista, admitió que había infiltrado su organización política.

Del Río, de acuerdo con el reporte que tienen las huestes de Fico, forma parte de la estructura de Petro, y según reveló la revista SEMANA, este les confirmó que ya tienen gente suya “dentro” de la campaña de Fico.



“Aceptar que infiltraron nuestra campaña es aceptar un delito”, añadió Fico en su mensaje a través de Twitter, anoche mismo.



De todas maneras el candidato de Equipo por Colombia anunció que seguirá proponiendo y trabajando por Colombia. "Ellos que sigan delinquiendo que es a lo que han estado acostumbrados en su vida”, destacó.



Al mismo tiempo el jefe de debate de la campaña de Fico, el exministro Luis Felipe Henao, anunció que este lunes pondrá los hechos conocidos en conocimiento de la Fiscalía, porque “estamos ante la comisión de delitos penales”.



De acuerdo con Henao, “la violación de comunicaciones privadas es un delito tipificado en el Artículo 192 del Código Penal”, pero además configura una falta ética que demuestra que “esa campaña se mueve con principios de trampa y engaño”.



“Estamos cansados de que el Pacto de La Picota recurra a conducta ilegales”, señaló Henao.



Pero esto no fue lo único. El exministro además denunció la semana pasada otra acción y es que las disidencias de las Farc y el Eln, vienen presionando con fusil en mano a comunidades campesinas de Cauca, Valle y Nariño -donde hay una alta incidencia del narcotráfico- para votar por el candidato del Pacto Histórico.



De acuerdo con su denuncia, a los campesinos se les dice, según las grabaciones que la campaña Fico tiene en su poder, que si no votan por Petro, “van a pagar sus consecuencias”.



Henao dijo: “Tenemos pruebas según las cuales en los municipios caucanos de Caldono, Toribío, Jambaló, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, El Tambo, Argelia, Balboa y Mercaderes; en el Valle, Florida Tuluá y Pradera; y en Nariño, Tupanco, Llorente, Samaniego y Taminango, los campesinos están siendo obligados a votar por Petro, bajo amenaza de fusil”.



Para el exministro, la presión de los grupos armados del narcotráfico para votar por Petro, es una respuesta a los compromisos que la otra campaña ha asumido sobre sobre no extradición, JEP para narcotraficantes y rebaja de penas.



“Todo esto lo que significa es que esas propuestas -que beneficiarían a los narcos- ya están teniendo efecto en regiones de Colombia donde los narcotraficantes ya tienen candidato”, dijo Henao.



Además: Petro y Fico, favoritos para primera vuelta, pero habría empate en segunda

JUEGO SUCIO

El jefe de debate de Fico recordó que desde que desde que Gutiérrez comenzó a subir en las encuestas y a poner en serio riesgo el avance de Petro, esa campaña empezó a desatar un juego sucio permanente contra su oponente.



En ese sentido señaló que primero intentaron vincular a Federico Gutiérrez con la Oficina de Cobro, y se demostró que eran falsas denuncias.



Recordó que Fico, como Alcalde de Medellín, hizo poner presos a más de 160 jefes de organizaciones criminales de la capital antioqueña -entre ellos a los de la llamada “Oficina”- y a más de 3.000 de sus integrantes, y ahora el petrismo ha enviado emisarios a las cárceles a presionar a esos delincuentes para testimoniar contra el exalcalde.



Le puede interesar: ¿Infiltración en campañas? Equipo de Fico pide investigar al de Petro