El ciclista colombiano, Egan bernal, este miércoles anunció su apoyo pleno por la candidatura del candidato presidencial, Federico Gutiérrez, pues en su consideración "es lo más sensato".



“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, dijo Bernal a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el candidato de la coalición Equipo por Colombia agradeció "el voto de confianza" del pedalista colombiano. Además, aseguró que no defraudará la confianza expresada por Bernal, quien ha representado internacionalmente a Colombia, en diferentes competencias de ciclismo.



"Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños", trinó Fico.

Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños.

Que orgullo 🇨🇴🙏🏻 https://t.co/ikAFHR4bh3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 18, 2022

Apoyo de deportistas

Pero el ciclista colombiano no ha sido el único que ha mostrado su apoyo por alguno de los candidatos presidenciales. De hecho, la semana pasada diferentes 'glorias del deporte' y atletas colombianos se sumaron a la campaña del líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que aspira a la Presidencia junto a su 'vice' Francia Márquez.



En total fueron 10 deportistas que expresaron su respaldo por la candidatura de Petro, entre ellos estuvo el exfutbolista Willington Ortiz, quien hizo parte de la Selección Colombia, y Manuel Rincón, exfutbolista y hermano del fallecido Freddy Rincón ('El coloso de Buenaventura').



