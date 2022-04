El candidato presidencial Federico Gutiérrez explicó este viernes su propuesta para establecer una renta vitalicia para alrededor de 3 millones de adultos mayores que están fuera del régimen pensional.



De este grupo etario, Gutiérrez dijo que debe ser el beneficiario de los más de 20 billones que actualmente subsidian las pensiones más altas del país.



El exalcalde de Medellín afirmó que el proceso sería gradual. Además, anunció que procurará una reducción en el tiempo de cotización de pensión para los trabajadores que devengan un salario mínimo (lo reduciría 22 los años).



El candidato presidencial del Equipo por Colombia estuvo en el Congreso de Asofondos, cuya sede fue Cartagena. Allí expresó que el sistema pensional debe ser mixto (público y privado). También planteó que este se base en criterios de cobertura, equidad y sostenibilidad.



Sobre el mismo tema, Gutiérrez aseveró que no cambiaría las edades de pensión y le envió un mensaje a los ahorradores: "Tengan la tranquilidad absoluta de que como presidente defenderé su ahorro individual. Esos recursos no son del Estado y eso no se le va a expropiar ni robar a nadie. Se le va a cuidar, porque es su ahorro, y se le van

a garantizar sus pensiones”.



El aspirante a la Casa de Nariño concluyó que, para mejorar el sistema pensional, hay que formalizar más la economía.



