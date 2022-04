El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que el candidato presidencial Federico Gutiérrez deberá aparecer en el tarjetón electoral del próximo 29 de mayo con su nombre de pila y no como 'Fico', el apodo con el que es conocido el aspirante a la Presidencia.



Sobre la polémica, el candidato por la coalición Equipo por Colombia aseguró que no le resulta importante la forma en cómo figure en la tarjeta electoral.



“A mí me pueden poner Fico, Federico Andrés, como quieran, igual la gente va a votar por nosotros. Yo invito a la gente a que se siga sumando, a que siga creciendo este proyecto por el país, en la defensa de Colombia, de la democracia y de las libertades”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el CNE señaló que la Registraduría Nacional -encargada de la organización del certamen a nivel nacional- tendrá que modificar el tarjetón electoral para los comicios presidenciales según lo establecido por el Código Electoral.



“Debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 124 del Código Electoral en relación a la elaboración de las tarjetas electorales, toda vez que esta función es competencia de la misma", señaló el ente.



Precisamente, en el artículo 124 del Código Electoral se establece que: "En la elección para Presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato".



Es así que el exalcalde de Medellín tendrá que ser identificado con su nombre completo y el tarjetón tendrá los cambios solicitados.



“Lo importante es que ahí estamos. Vamos a estar en el tarjetón. La gente ya nos ubicará muy bien y van a votar por nosotros, estoy seguro de eso”, concluyó el candidato.

