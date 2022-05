Tras finalizado el debate con Eafit, el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, indicó a los medios de comunicación que, por ahora, no va a haber una alianza con Rodolfo Hernández.



"No va ninguna alianza. Él está haciendo su campaña, presenta sus propuestas, le dice a todo el mundo cómo va a gobernar. Yo presento nuestra propuesta y cómo vamos a gobernar", indicó.



Y añadió: "tenemos un punto en común, que es la lucha contra la corrupción, él con su personalidad y yo con la mía, que son bastante distintas".



Adicional a eso, cuando le preguntaron si tenía planteado renunciar debido a que aparece por debajo del ingeniero en las recientes encuestas de opinión dio un tajante "no" e indicó que las encuestas no reflejan la realidad de la contienda electora. "Sigo trabajando", aseguró.



Además, Fajardo le respondió a Ingrid Betancourt, quien manifestó su intención de dar un paso al costado para propiciar una alianza entre los candidatos del 'centro político'.



De acuerdo con el exgobernador de Antioquia, por ahora no ha tenido conversaciones al respecto con la candidata del partido Verde Oxigeno. Además, indica que "no tiene claro qué es lo que Ingrid quiere".



"No he conversado nada con Ingrid. Con ella ha sido una relación difícil. Ella hacia parte de la coalición Centro Esperanza, fue la vocera del conclave que se hizo y después decidió que se retirara. Eso significó que Humberto de La Calle y Daniel Carvalho, que están con nosotros, no pudiera participar en política porque ella se fue con su partido", dijo.



Y añadió: "luego dijo que quería estar con Álvaro Uribe, con el Centro Democrático, así que no tengo claro qué es lo que quiere Íngrid. No he conversado con ella y no tengo ninguna conversación de tipo político, más allá de la conversación amable de encontrarnos en un debate".



