El candidato presidencial Sergio Fajardo (Centro Esperanza) aprovechó para lanzar una pulla directa a Federico (Fico) Gutiérrez, tras la ratificación de condena de 7 años y 11 meses de prisión dictada en contra del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por nexos en paralítica.



La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reafirmó en segunda instancia la condena de Ramos, a quien antes de las consultas interpartidistas del 13 marzo se le vio reunido con el excandidato presidencial, Alex Char, que es coequipero de Fico.

Esta no es la primera vez que Fajardo cuestiona las reuniones que han sostenido miembros cercanos a la campaña del exalcalde de Medellín. Ahora, el candidato de la Centro Esperanza le preguntó a Fico, si hará una rueda de prensa para pronunciarse sobre la ratificación de la condena.



"¿Dónde irá a dar su rueda de prensa Federico Gutiérrez para criticar la reunión de Álex Char, de su campaña, con Luis Alfredo Ramos, a quien hoy la Corte Suprema de Justicia le confirma su condena por parapolítica? Estaré atento", cuestionó Fajardo.



¿Dónde irá a dar su rueda de prensa Federico Gutiérrez para criticar la reunión de Álex Char, de su campaña, con Luis Alfredo Ramos, a quien hoy la Corte Suprema de Justicia le confirma su condena por parapolítica? Estaré atento.https://t.co/tCpNqXc40D — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 20, 2022

La crítica realizada por Fajardo proviene de la reciente rueda de prensa que convocó Gutiérrez para referirse de forma oficial por la polémica de la propuesta del "perdón social" realizada por el aspirante presidencial Gustavo Petro, luego de que se conociera que su hermano Luis Fernando había hecho una visita en La Picota, a algunos políticos condenados por corrupción y parapolítica.



En dicha rueda de prensa, Gutiérrez afirmó que en el caso de que presida el próximo Gobierno, aumentará a 40 años las penas a corruptos; sin embargo, hasta el momento no ha respondido de forma directa los cuestionamientos hechos por el líder de la coalición Centro Esperanza.



Gutiérrez ha afirmado que el condenado Alfredo Ramos no hace parte de su campaña para la Presidencia, y que el encuentro lo sostuvo con Char, por lo que no habría un vínculo de ningún tipo con su candidatura. Además, aseguró que la fotografía de la reunión fue tomada antes de las consultas interpartidistas.



“Esa foto fue de ellos dos (Ramos y Char), de ellos, antes de las consultas. Nada que me involucre a mí”, puntualizó Gutiérrez en una entrevista que sostuvo con W Radio.



