El candidato al Senado de la República por la coalición del Pacto Histórico, Álex Flórez, ha protagonizado una fuerte polémica en redes sociales. Todo comenzó luego de que se conociera un video en el que se le ve dándole un codazo a su compañera de movimiento y candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, Susana Boreal.



(En contexto: Rechazan codazo de Álex Flórez a Susana Boreal durante evento en Medellín)

Eso con el objetivo de ocupar el primer lugar de la tarima junto a Gustavo Petro, mientras se realizaba el cierre de la campaña del Pacto Histórico en Medellín la semana pasada.

“Frente a lo que pasó anoche, creo que el video habla por sí solo. Ayer me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto MACHISTA de @AlexFlorezH en tarima fue la decisión de varias candidatas/os de expresar su malestar y bajarse”, dijo Boreal.



“Me equivoqué, pido disculpas a Susana Boreal”, dijo horas después Álex Flórez Hernández en su cuenta personal de Twitter.



Sin embargo, varios candidatos y candidatas dentro de la colectividad política han manifestado su rechazo y exigido que Flórez sea retirado de la lista al Senado del Pacto Histórico.



"No acepto que sobre ninguna mujer se ejerza ningún tipo de violencia. Si bien lo ocurrido el jueves fue de alta gravedad y en tal sentido, me negué a reunirme con él y recibir sus supuestas disculpas, hoy no puedo aceptar que un hombre acusado de maltratador, arrogante y cobarde, pueda compartir nuestro proyecto de país", dijo a través de un comunicado, Luz María Múnera, candidata a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico.



(Lea también: Álex Flórez, el aspirante por el Pacto Histórico que desató polémica)



Y agregó: "hoy me expreso públicamente para exigir de manera oficial a la dirección nacional del Pacto Histórico que de igual manera, exija la renuncia inmediata de Álex Florez a nuestra lista al Senado de la República.



Igualmente, Susana Boreal, también manifestó: "solicito que se proceda a investigar cualquier acusación y se sancione. Exijo que para esto se concrete la creación de un Comité de Género en el Pacto".



"No podemos invalidar la voz y representación de decenas de mujeres y lideresas que integran las listas del Pacto por un macho. El cambio cultural por el que abogo es con las mujeres. Sin nosotras nada. Cualquier candidato que no comprenda esto no merece ser parte del Pacto", dijo.



Álex Flórez es la ficha de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dentro del Pacto Histórico.



En el 2020 el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en primera instancia en contra del concejal Álex Flórez, del movimiento Independientes, por presuntamente estar inhabilitado a la hora de hacer la inscripción de su candidatura para el concejo de Medellín en las pasadas elecciones.



Gustavo Petro se pronunció sobre el episodio en la W Radio. Este aseguró que la candidata Susana Boreal tiene los caminos abiertos en el Pacto Histórico para su carrera política.



Asimismo, expresó sobre las exigencias de renuncia de Flórez, que su candidatura al Senado se mantendrá.