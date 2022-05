Un grupo de líderes de opinión envió una carta a los candidatos a la presidencia en la que los invita a comprometerse con "unos compromisos básicos para aliviar el temor de una ruptura nacional y que, gane quien gane la presidencia de la República, envíe un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos, tanto a quienes votaron a su favor, como a los que votaron por un candidato diferente".

Los firmantes de la carta enumeran ocho puntos que los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño acepten que ellos denominan “acuerdos sobre lo fundamental”.



Son los siguientes:



Este es el texto de la carta:



"Ocho acuerdos básicos para la convivencia nacional



Con el fin de aliviar el actual clima de polarización política, un grupo de connotados colombianos de diversos sectores de la empresa y la academia dirigió a los candidatos presidenciales la siguiente carta.



La polarización política es, además del COVID-19, otra pandemia del siglo XXI.



Una cosa es la competencia electoral entre líderes, partidos y movimientos políticos provistos de distintas visiones sobre el país –lo que es propio de una democracia pluralista– y otra muy distinta es la gestación de un clima de polarización extrema con graves riesgos de una ruptura nacional.



En América Latina estamos ya viviendo procesos de ruptura nacional catastróficos. Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos extremos, pero riesgos similares se pueden estar gestando en países como México, Honduras, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.



Estos procesos de polarización política terminan afectando la estabilidad institucional y económica, agravando el desempleo, los índices de pobreza, el acceso a los servicios públicos y la desigualdad económica.



Es decir, se trata de una situación a todas luces inconveniente.



En Colombia estamos viviendo día a día un clima malsano de intolerancia y discursos de odio que pueden conducir al país a un nuevo clima de violencia generalizada como tantas que hemos vivido en las últimas décadas.



Por ello, es indispensable que todos los candidatos presidenciales, así como ciudadanos de todas las latitudes, lleguemos a unos “acuerdos sobre lo fundamental”, es decir, unos compromisos básicos para aliviar el temor de una ruptura nacional y que, gane quien gane la presidencia de la República, envíe un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos, tanto a quienes votaron a su favor, como a los que votaron por un candidato diferente.



Para tal efecto, todos los candidatos presidenciales se deben comprometer a:



1. Aceptar plenamente los resultados electorales, tanto de la primera como de la segunda vuelta, y a reconocer al nuevo mandatario como el presidente de todos los colombianos y colombianas.

2. No prolongar su mandato más allá de los cuatro años previstos en la Constitución, respetando la alternación presidencial que constituye uno de los ejes más sólidos de la democracia en Colombia.

3. Respetar y reforzar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas como una institución al servicio de la nación entera y no como herramienta de un partido en el poder.

4. Garantizar la autonomía de los organismos de control del Estado: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, así como la Junta Directiva del Banco de la República y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyas actuaciones deben ser intachables.

5. Impulsar el Estado Social de Derecho mediante medidas tendientes a superar la actual fractura social entre quienes se sienten excluidos y quienes se sienten integrados en la sociedad. Es decir, impulsar la disminución de los niveles de pobreza, la inequidad de género y raza, la desigualdad de los ingresos y el acceso de toda la población a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, educación y transporte, lo cual exige aprobar una reforma tributaria progresiva.

6. El logro de la paz y el respeto de los Derechos Humanos deben continuar siendo dos de los principales empeños del país.

7. Desarrollar una política exterior fundada en la universalidad de las relaciones internacionales, la integración y concertación con todas las naciones de América, y una definitiva profesionalización de la carrera diplomática.

8. Llevar a cabo una planificación de largo plazo de la transición socio-ecológica del país, con nuevas metas de conservación y restauración de diversidad biológica e implementación plena de la Ley de Acción Climática.



Los firmantes:



José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda

Patricia Lara, periodista y escritora

Juan Mayr, exministro de Medio Ambiente

Ana Mercedes Gómez, exdirectora de “El Colombiano”

Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio Exterior

María Victoria Llorente, directora Ideas para la Paz

Rodrigo Pardo, exministro de Relaciones Exteriores

Rodrigo Uprimny, profesor universitario

María Teresa Calderón, historiadora

José Fernando Isaza, exministro de Obras Públicas y Transporte

Claudia Steiner, antropóloga

Álvaro Tirado, profesor universitario

Lucía Bastidas, concejal de Bogotá

Antonio Celia, empresario

Carlos Raúl Yepes, empresario

David Escobar, empresario

Vera Grave, gestora de paz, escritora

Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC

Jorge Mario Aristizábal, empresario

Pilar Gaitán, exvicecanciller

Eduardo Pizarro, profesor universitario

Diana Medrano, antropóloga

Hernando Corral, periodista

Socorro Ramírez, profesora universitaria

Luis Eduardo Celis, gestor de paz

Francisco Thoumi, economista y escritor

María Teresa Garcés, abogada, exconstituyente Iván Orozco, politólogo

Mauricio García, profesor universitario

Beatriz Quintero, activista feminista

John Sudarsky, presidente de Contrial

Viviana Barberena, experta en desarrollo regional

Rafael Orduz, economista y columnista

Ana Marta de Pizarro, gestora cultural

Pedro Medellín, profesor universitario

Iliana Restrepo, gestora cultural

Jorge Giraldo, profesor universitario

Julio Carrizosa, profesor universitario y ambientalista

Ernesto Guhl, profesor universitario y ambientalista

Claudia Vizcaíno, abogada, experta en tierras

Luis Alberto Restrepo, profesor universitario

María del Rosario Aguilar, profesora universitaria

Gabriel Sánchez, ingeniero

Francisco Leal, profesor universitario

Santiago Pombo, editor

Alvaro Guzmán, profesor universitario

Germán Rey, investigador comunicación y cultura

Jerónimo Ríos Sierra, profesor universitario

Diego Cardona, exvicecanciller y escritor

Carlos Miguel Ortiz, profesor universitario

Manuel Guzmán, profesor universitario

Carlos Mario Perea, profesor universitario

Alonso Ojeda, médico, gestor de paz

Javier Duque, profesor universitario

Agustín Vélez, economista, empresario

Fernando Otoya, empresario

José Félix Cataño, profesor universitario

Armando Borrero, profesor universitario

Luis Fernando Trejos, profesor universitario

Ignacio Vélez, profesor universitario

Diego Arias, gestor de paz, escritor

Daniel Mera, politólogo, columnista

Olmer Muñoz, profesor universitario

Carlos Camacho, profesor universitario

Álvaro Jiménez, politólogo, columnista

Juan Gabriel Gómez, profesor universitario

Frédéric Massé, director Red CORAL

José Arley Muñoz, dirigente social

William Cifuentes, consultor y columnista

Rafael Arenas, médico veterinario

Gustavo Haller, ingeniero forestal

Guillermo Mejia, sociólogo

Alejandro Chavez, antropólogo

Enrique Herrera, abogado, columnista

Alcibíades Garcia, profesor universitario

Víctor Manuel Gutierrez, profesor universitario

Hernando Chindoy, gestor cultural, defensor de DDHH

Alberto Muñoz, ingeniero de sistemas

Eduardo Medina, experto en tierras y desarrollo

Luis Bernardo Diaz, profesor universitario

Federico Carrasquilla, sacerdote

Luis Guillermo Patiño, profesor universitario

José Olimpo Suarez, profesor universitario

David Escobar, ciudadano

Carlos Montoya, arquitecto

Luis Alirio Calle, periodista

José Ramón Gómez, abogado

Jorge H. Granados, economista".





