Este viernes 27 de mayo se desarrolla el debate presidencial organizado por Caracol Televisión. Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro asistieron al encuentro para hablar de diversos temas importantes para el país de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.



El debate presidencial es moderado por el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas; María Alejandra Villamizar y Néstor Morales.



El aspirante Rodolfo Hernández fue invitado pero no asistió. “He tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado”, anunció el exalcalde de Bucaramanga hace unos días.



Los candidatos hablaron de distintos temas que le importan a los colombianos, entre estos, cómo gobernaría un país tan polarizado, si seguirían o no con la erradicación de cultivos ilícitos y cómo combatirían la corrupción:

¿Cómo gobernar un país tan polarizado?

Gustavo Petro aseguró que "la primera responsabilidad es el discurso del presidente, que no puede generar en la sociedad sectarismos y odios. La segunda opción es construir la política pública a partir del mayor consenso posible, para hacer las reformas que transformen el país".



Y añadió: "Hasta la oposición en mi gobierno debe ser invitada, no debe ser excluido nadie del diálogo social. Es el antídoto ante el sectarismo. Colombia necesita mucho diálogo social, si queremos construir los territorios deben entrar".



Por otro lado, Sergio Fajardo indicó que "antes de cómo gobernar tenemos que decir cómo vamos a llegar porque eso la diferencia. Colombia tiene rabia, está triste. Esta Colombia va a cambiar y entiendo que muchas personas están desesperadas por un cambio y quiero invitar a una reflexión del cambio. Si se llega diciendo mentiras eso causa una frustración y ya hemos visto que la frustración causa explosión".



Finalmente, Federico Gutiérrez indicó que "Colombia no quiere mas peleas o polarización. Tengo la capacidad de unir al país y eso es lo que voy a hacer. Voy a invitar a los demás candidatos y, respetando nuestras diferencias, vamos a poner a Colombia primero. Colombia tiene que hacer unos acuerdos. Eso nunca va a impedir el diálogo. Convocaré a un diálogo con todos los jóvenes. Muchos cambios se tienen que dar en el país y ese diálogo se tiene que dar desde las regiones. Yo no tengo odio en el corazón".

¿Qué hacer con el narcotráfico?

Por el lado de Sergio Fajardo, indicó que "hay que hacer el programa de sustitución de cultivos, pero haciendo ajustes". Para el candidato hay que entender esos procesos "como comunidades" para hacer asociaciones y proyectos comunitarios para que "se pueda hacer realmente una sustitución".



Gustavo Petro, por su parte, dijo que va a continuar con la sustitución de cultivos voluntaria de los Acuerdos de Paz, asegurando que "la política de drogas ha fracasado". Indicó que a eso le añadiría la sustitución de tierras fértiles.



Federico, por su parte, dijo que también va a seguir con la sustitución de cultivos, pero con metas como pasar a 3 millones de hectáreas. Dijo, además, que hay que tener vías terciarias pues la "política clara del desarrollo del campo es lo que va a permitir llevar el progreso a esas comunidades olvidadas".

Corrupción

Petro aseguró que para combatir la corrupción solicitaría una Convención de las Naciones Unidas para que investiguen los hechos de corrupción en Colombia.



Sergio Fajardo, por su parte, indicó que "las personas que estamos en política debemos dar ejemplo". Dijo que una de sus propuestas es que todos los ministros de su cartera deberán presentarle al país "los puntos en donde hay elementos críticos en donde hay corrupción y cómo va a combatirla". También dijo que van a hacer una 'Feria de la Transparencia' para que todos los gobierno exhiban los procesos de contratación del año entrante.



Por el lado de Federico Gutiérrez, el candidato afirmó que con él a los corruptos "les va a ir muy mal". Dijo que no va a haber ningún beneficio para los corruptos y que les hará extinción de dominio.



