En una nueva encuesta de Cifras y Conceptos sobre la Coalición Equipo por Colombia, David Barguil, precandidato por el Partido Conservador, lidera la intención de voto con un 36% de las personas que votarán por esta consulta interpartidista.



(Lea también: ‘Un porcentaje muy alto de los votos no se ha definido’: Jorge E. Robledo)



En segundo lugar, se encuentra el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con un 24%; le sigue el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con 20%; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, con 14% y Aydée Lizarazo, del partido MIRA, con 6%.



(Le recomendamos: Gustavo Petro le ganaría a Alex Char en el Caribe, según nueva encuesta)

A la pregunta sobre con qué asocia a la coalición Equipo por Colombia el 56% de los encuestados respondió que la asocia con la derecha; el 17% la asocia con el uribismo y el 16% la asocia con el gobierno de Iván Duque.



Un 64% de las personas encuestadas no conoce a la coalición Equipo por Colombia, la cual participará de las próximas elecciones en las consultas interpartidistas para definir un candidato único a las presidenciales. El 36% de los participantes de la encuesta si conoce la coalición.



Con un margen cercano, el 67% de las personas encuestadas no sabe quiénes son los candidatos que conforman la coalición Equipo por Colombia, mientras que el 33% sí lo hace.



A la pregunta sobre los precandidatos que conoce de la coalición Equipo por Colombia, sobres cuáles tiene una imagen favorable o desfavorable, un 80% de los encuestados tiene una imagen favorable de David Barguil, mientras que el 20% tiene una imagen desfavorable.



(Puede leer: ¿Equipo por Colombia volvió a hablar sobre las denuncias de Aida Merlano?)



Sobre Aydée Lizarazo el 66% de los encuestados tiene una imagen favorable y el 34% desfavorable. Para Federico Gutiérrez el 64% es favorable y el 36% desfavorable. Alejandro Char tiene un 57% de imagen favorable y un 43% de imagen desfavorable. Por último, está Enrique Peñalosa con un 37% de imagen favorable y un 63% de imagen desfavorable.



El estudio fue realizado a personas que se identifican ideológicamente como centro derecha y derecha, en una escala de 1 a 6 donde 1 es posición de izquierda y 6 es una posición de derecha, se identifican entre el 4 al 6.



Por otro lado, a la pregunta sobre con cuál de los partidos tiene afinidad, un 49% dijo no tener afinidad con ningún partido; un 14% eligió al Partido Conservador y al Centro Democrático.



Un 34% de las personas encuestadas definen su voto un mes antes del día de la votación. El 19% define su voto tres meses antes; el 14% lo hace al momento de votar; el 12% lo hace el fin de semana antes de la votación; el 11% seis meses antes y el 10% un año antes.



El 77% de los encuestados no ha decidido por quién votar en la consulta interpartidista, mientras el 23% ya decidió. El 51% no ha decidido por quién votar a la presidencia de la República, mientras que el 49% ya saber por quién votar.



Para las elecciones del Congreso de la República, un 70% aún no sabe por quién votar al Senado, mientras un 30% ya decidió su voto. Igualmente, para la Cámara de Representantes un 72% aún no ha decidido su voto, mientras que el 28% ya decidió.

Ficha técnica

Objetivo: Establecer la medición de seguimiento para el diseño de la estrategia electoral del precandidato presidencial David Barguil.

Persona natural o jurídica que lo encomendó

- fuente de financiación: Grupo Alianza Colombia S.A.S.

Persona jurídica que la realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Ámbito geográfico de estudio

Zona urbana de Medellín, Itagüí, Sabanalarga, Barranquilla, Soledad, Piojó, Bogotá, Cartagena, Magangué, Mompos,

Valledupar, Chimichagua, Tierralta, Montería, Planeta Rica, Chocahí, Fosca, El Peñol, Pasto, Ibagué, Rovira, Cali, Caicedonia,

Bucaramanga, Cúcuta, Ocaña, Coveñas, Sincelejo.

Población objetivo:

Hombres y mujeres, mayores de edad votantes activos, residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito

geográfico de estudio y que de acuerdo con su posición ideológica se identifiquen como de DERECHA (posición 4, 5 o 6 en la

escala de auto identificación ideológica usada por C&C).

Tamaño de la muestra 1342 encuestas distribuidas regionalmente así: Antioquia: 156, Bogotá: 312, Costa: 407, Oriente :207 y Sur Occidente: 259.

Universo representado Se estima un total de 2.5 millones de votantes activos, residentes habituales de los municipios que conforman el ámbito

geográfico de estudio y que de acuerdo con su posición ideológica se identifiquen como de DERECHA.

Procedimiento utilizado para la selección de

las unidades:

Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo

probabilístico, por etapas, estratificado de marco de áreas. El marco de áreas corresponde al inventario cartográfico

disponible, Fuente DANE con base en el último Censo Nacional de Población.

Margen de error y confiabilidad 4,5% para las estimaciones al total del universo con una confiabilidad del 95%, para frecuencias observadas de mínimo 30%.

Técnica utilizada para la selección de la

muestra: Encuesta presencial en hogares.

Numero de encuestadores y supervisores: 72 encuestadores y 18 supervisores

Fecha de recolección: 28 de enero al 06 de febrero

Estadístico: Miguel Ángel León

Temas por los que se indagó Caracterización sociodemográfica, costumbres políticas y percepción e intención de voto para consulta interpartidista

(Coalición Equipo por Colombia).

Personajes por los que se indagó David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Aydeé Lizarazo.

POLÍTICA

En otras noticias

- ¿Quién es Paola Ochoa, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández?



- Óscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe recorren juntos Chapinero y San Andresito