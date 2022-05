Alexánder Vega, el hombre a quien un día el presidente Duque le dio el reconocimiento de “mejor servidor público”, pasó a convertirse en uno de los funcionarios más criticados, más atacados y más controvertidos del país.



Vega, actual registrador nacional del Estado Civil, ha soportado durante las últimas semanas el peso de una verdadera “tractomula” política, que ha buscado aplastarlo y retirarlo del cargo, acusándolo de ser el responsable del desorden en el preconteo de los sufragios emitidos en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo. Se presentaron decenas de denuncias, pero ninguna autoridad electoral denunció, y menos confirmó, fraude. Finalmente, Vega sobrevivió. Ganó la batalla, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca negó una solicitud para suspenderlo y lo confirmó en su cargo.



¿Usted cree que hubo o hay una campaña para desacreditar su labor y de paso golpear la confianza en la Registraduría?

Sí. Hay algunos sectores que se han dedicado a atacar la institucionalidad en aras de introducir una narrativa de fraude que es absolutamente injusta y falsa y que tiene como finalidad alejar el centro de las discusiones en el debate de ideas políticas. Sin embargo, reitero que la Registraduría se encuentra trabajando sin descanso para garantizar unas elecciones legítimas y transparentes.



¿Qué opinión le merece la decisión adoptada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca dentro de una acción popular en el sentido de negar su suspensión en el ejercicio de su cargo como Registrador Nacional?

Como ciudadano, como abogado y como funcionario, siempre me he mostrado respetuoso de los pronunciamientos proferidos en el marco de sus competencias por las autoridades judiciales, y en tal virtud respeto y acato sus decisiones. Seguramente el magistrado a cargo del proceso, en su sabiduría y evaluación procesal, encontró que era la decisión procedente y a ella me acojo, más aún que fue una acción temeraria y con ninguna prueba real sobre lo que se hablaba de un fraude electoral inexistente.

Vega fue presidente del Consejo Nacional Electoral y fue director ejecutivo de Transparencia Electoral. Posiblemente recibió uno de sus mayores reconocimientos cuando la Organización Mundial de Transparencia y la Universidad George Washington lo designaron veedor de las elecciones en los Estados Unidos. Con la carga de oposición que hoy soporta por las evidentes irregularidades que ocurrieron en las pasadas elecciones legislativas, el funcionario responde si la Registraduría está en capacidad de garantizar unas elecciones transparentes:

“Estamos en capacidad de garantizar unas elecciones confiables y transparentes. Estamos trabajando para demostrarle al país que la Registraduría organiza y dirige elecciones brindándoles los elementos necesarios a todos los que intervienen en el sistema electoral para que la verdad electoral se refleje y los controles operen a cabalidad, dando resultados ciertos y transparentes”.

¿Cuántos colombianos podrán votar el próximo domingo?

39’002.239 ciudadanos colombianos en el país y en el exterior.

¿Cuántos puestos y mesas de votación hay, y cuántos jurados?

Son 102.152 mesas en Colombia y en el exterior, distribuidas en 12.513 de puestos de votación. Vamos a contar con el trabajo de 690.367 jurados de votación designados y 86.932 jurados remanentes.

¿A qué hora, el domingo 29 de mayo, se conocerán los resultados?

Antes de las 8 p. m.

¿Qué cambios va a aplicar en las elecciones presidenciales para evitar los errores cometidos en las legislativas?

Lo primero es señalar que la Registraduría, con el ánimo siempre de mejorar el proceso electoral, recopila y aprovecha las lecciones aprendidas de las elecciones anteriores e implementa todas las mejoras que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas de tecnología e información.

Pero ¿cuáles son los cambios concretos, por ejemplo, en el preconteo de votos?

Capacitamos extenuantemente a todos los transmisores y receptores para que transmitan todos los datos, incluidos los de los candidatos que aparecen en ceros.

¿Y sí se hará la doble verificación que usted anunció?

Sí señor. Habrá una doble verificación a cargo del receptor que debe hacer eco de la información que dicta el transmisor para garantizar la idoneidad y coincidencia de la información dictada.

¿Ese sistema ya ha sido ensayado?

El pasado 14 de mayo tuvimos el simulacro de preconteo y podemos decir que estamos cien por ciento preparados para el 29 de mayo en este componente.

¿Es cierto que serán cambiados los jurados en donde hubo problemas?

Diseñamos un plan estratégico de mejoramiento que consiste en la exclusión de los jurados de votación que en el diligenciamiento de los formularios E14 el pasado 13 de marzo cometieron irregularidades. En una nueva composición de los jurados de votación que garantiza la heterogeneidad en la filiación política. Todas las actividades preparatorias, de sorteo y designación de jurados, fueron auditadas por las agrupaciones políticas, misiones de observación nacionales e internacionales y organismos de control.

¿Cuántos jurados de votación se cambiaron? ¿Cuál es el perfil de los nuevos jurados de votación? ¿Cómo fueron seleccionados esos jurados de votación?

Se excluyeron los jurados de votación de las 5.109 mesas de votación de las elecciones de Congreso en las que se evidenciaron anomalías en el diligenciamiento de los E14 y que a la fecha son materia de investigación de la Procuraduría y Fiscalía para que determinen si hubo actuar doloso y, por ende, responsabilidad disciplinaria y penal de algunos de estos.

¿Y cómo se escogieron los nuevos jurados?

Se postularon, sortearon y designaron siguiendo los parámetros de ley, principalmente la regla establecida en el artículo 5.º de la Ley Estatutaria 163 de 1994. Se modificó el criterio en su conformación, garantizando mayor pluralidad en la mesa con relación al sector postulante entre campañas en contienda, partidos políticos, entidades públicas y privadas e instituciones educativas, públicas y privadas.

Pero ¿hubo algún criterio preponderante?

Sí. La experiencia en el ejercicio del cargo como jurado. La prioridad en la designación se dio a los jurados que postulan los partidos y campañas presidenciales, asegurando que tengan presencia en todas las mesas de los municipios donde postularon posibles jurados. El siguiente criterio es designar ciudadanos de las bases de datos entregadas por entidades privadas, entidades públicas e instituciones educativas, de manera proporcional.

¿Los formularios E14 serán modificados con respecto a los que tradicionalmente se han diseñado para elecciones presidenciales?

Rediseñamos el E14. Ampliamos las casillas para diligenciar los datos por parte de los jurados, incluyendo, por primera vez en la historia del país, fotografías de los candidatos presidenciales acompañando el logo de su agrupación política y sus nombres. Los tres ejemplares del E14 están identificados por colores diferentes, asociados a su destino, para mayor claridad. El de claveros es verde; el de delegados es vinotinto, igual que las leyendas del sobre donde se depositan, para ser posteriormente digitalizados y publicados en la página web; y el de transmisión es negro, que sirve como base del preconteo, y después será publicado en los puestos de votación y en las sedes de los escrutinios auxiliares y municipales. Los E14 podrán ser fotografiados por los testigos electorales antes de ser separados en la mesa de votación y, en cualquier momento, en el desarrollo de los escrutinios, en los lugares y momentos que acabo de mencionar.

Pero ¿sí lograron esta vez capacitar adecuadamente a los jurados de votación?

Fortalecimos aún más la estrategia de capacitación de jurados de votación.

¿Cómo fue esa capacitación?

Hubo capacitaciones presenciales, virtuales, envío de material de capacitación por medio de correo electrónico, cursos ofrecidos en conjunto con el Sena. La capacitación tiene un enfoque práctico en las actividades del jurado durante la jornada, especialmente en el diligenciamiento del E14, con uso del material didáctico. Por solicitud de las agrupaciones políticas, indicamos a los jurados de votación el uso del asterisco en los espacios en blanco del E14.

¿Y fueron también instruidos los testigos electorales?

Por supuesto, tanto presenciales como virtuales, y creamos una plataforma para su postulación y designación, actividad que se desarrolló con las debidas auditorías técnicas. Garantizamos la capacitación de todos los actores del proceso, con un énfasis especial en la calidad de la información que deben compartir los transmisores en el preconteo no vinculante.

En la jornada electoral pasada hubo problemas de información a los electores sobre dónde debían votar...

Pues robustecimos nuestras plataformas de información al votante en todos sus medios, página web, app, y estaremos brindando información al elector en más de dos mil puestos de alta afluencia en las grandes ciudades para que la gente sepa dónde le corresponde votar. Adicionalmente, publicaremos el censo electoral en un lugar visible afuera del mismo.

¿Por qué la campaña del Pacto Histórico tendrá más jurados de votación frente a las demás campañas?

Podemos claramente afirmar que el número de jurados designados para cada directorio político depende enteramente del número de ciudadanos que postulen para que sean tenidos en cuenta en el sorteo de los mismos. La postulación, sorteo y designación de los jurados es una actividad pública, auditada por las agrupaciones políticas, organismos de control y misiones de observación. Si una colectividad postula más ciudadanos como jurados, pues tendrá mayor representación en el total de mesas. Es un tema puramente matemático.

¿Todos los demás sectores políticos podían tener la misma situación?

Se les garantizó a todas las fuerzas políticas la misma posibilidad de postular jurados y cada una presentó tantos como pudo. Inclusive extendimos los plazos de postulación para darles más tiempo, si lo necesitaban, para cumplir con esta postulación.

Se han escuchado algunas observaciones del Centro Democrático...

Al Centro Democrático se le dieron estas mismas oportunidades. Postularon 4.163 y se les designaron más del 75 por ciento de estos. Gran proporción teniendo en cuenta que el sorteo sigue las reglas que previamente enuncié y que solamente se designa un jurado de votación de determinada filiación política en cada mesa, para evitar concentración de jurados de una misma campaña.

¿Cómo está la seguridad para elecciones? La Defensoría del Pueblo ha informado sobre “riesgos extremos” en 84 municipios...

Como es absolutamente claro, la seguridad en el territorio les corresponde a las primeras autoridades civiles a nivel nacional, departamental y municipal y a las cabezas de las Fuerzas Armadas y de Policía.

¿No han tenido acaso reuniones con ellos?

Hemos sostenido varios comités tanto de seguridad como de seguimiento a los procesos electorales en los que las autoridades han manifestado que garantizarán la seguridad en todo el territorio y han tomado atenta nota de los hechos y zonas específicas del país donde existen mayores riesgos de seguridad, para que sean abordados con especial atención. Debo hacer un reconocimiento al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública por el apoyo prestado y las garantías que nos han ofrecido en materia de seguridad para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO