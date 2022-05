El candidato presidencial Rodolfo Hernández en diálogo con Blu Radio en la mañana de este martes, al referirse a Gustavo Petro, dijo que si bien ya lo había visto, no lo conocía.



Dijo que aunque antes de la contienda él era el hombre más atractivo para Petro, ahora Armando Benedetti y Roy Barreras, "que son unos corrompidos hasta los tuétanos" le han dicho que le den palo para debilitarlo y quitarle votos.

Aseguró que en su momento Petro le ofreció la vicepresidencia "y de todo, me dijo que él y yo éramos invencibles". Admitió que si se hubieran aliado con el candidato presidencial del Pacto Histórico habrían ganado.



"Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya", dijo.



Rodolfo Hernández reconoció en las elecciones presidenciales del 2018 votó por Petro y "lo dije porque yo no soy solapado, a mi me ha ido bien siendo frentero y no voy a cambiar".



"Yo lo había visto pero no lo conocía. Tuve ese error y uno los errores los tiene que corregir (...) Yo ya tengo la experiencia con él, lo había visto pero no lo conocía, ahora como lo conozco pues no, por eso me metí, he sido firme", dijo.



Tras esto destacó que él "solito" donde va. "Póngale la firma que Rodolfo Hernández todo lo que ofertado en la campaña lo voy a cumplir", señaló.



Finalmente señaló que que está pensando que si gana la presidencia enviará a todos los colombianos solo un saludo de agradecimiento de unos tres segundos: "conmigo no se roba más".



El candidato presidencial igualmente dijo en la entrevista que con las elecciones del domingo murió el uribismo en Colombia y que el petrismo lo hará en segunda vuelta.



"El doctor Petro, como tiene bodegas, tiene un montón de gente trabajando de eso, han cogido a decir que soy uribista y que soy el Ubire 3. Esos son mentiras, es una manera de quitarme votos. (…) Creo que, como dicen algunas personas, el domingo murió el uribismo. Murió y ya lo enterramos, fue un entierro de primera. Creo que con esa polarización Petro – Uribe, Uribe – Petro, todos los días peleando, no podemos concentrarnos en el trabajo”, dijo.



Volvió a insistir en que todos los que quieran los recibe con los brazos abiertos, pero que bajo ninguna circunstancia va a cambiar su discurso.



Nuevamente planteó que a la hora de votar los colombianos deberán decidir si le entregan las chequeras del Estado a Petro, a Roy Barreras, a Piedad Córdoba y Armando Benedetti o a Rodolfo Hernández.



Rodolfo Hernández fue tajante al señalar que cumplirá con su eslogan: “No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”.



