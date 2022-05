El candidato presidencial Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, recibió el apoyo del Movimiento Cívico Político Empresarial Colombiano MeUno este miércoles.



En la sede de campaña del grupo político se dio la reunión privada en la que estuvieron el aspirante a jefe de Estado, su fórmula a la Vicepresidencia (Carlos Cuartas) y representantes de la agrupación de empresarios.



Los representantes de MeUno señalaron, en un comunicado, las razones por las que se adhieren a la campaña de Gómez, abogado de profesión: "Un camino corto, pero seguro a la Presidencia de la República de Colombia, acompaña esta misión y tareas bajo el compromiso político de desarrollar un país libre y soberano de acuerdo a los principios y planes de gobierno de Salvación Nacional".



En modo de agradecimiento por el apoyo, el aspirante a la Casa de Nariño opinó que "esa es la actitud". Además, mencionó las acciones que le parecen relevantes en campaña: "No llorar, no quedarse quieto en casa, no irse a vivir a otro país o mandar a nuestros hijos por fuera. Es quedarse aquí y seguir defendiendo nuestra democracia, la actividad económica y el orgullo empresarial como lo hace el Movimiento MeUno".



Enrique Gómez Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Gómez también habló del segmento dedicado en su programa de gobierno a hacer propuestas para fortalecer las empresas y formalizar y generar empleo.



También, evidenció su tendencia ideológica económica —contraria a la intervención estatal en el mercado— al referirse a que pretende "quitarles a los empresarios el Estado de encima que los ahoga".



Su propósito, con el planteamiento anterior es "construir más desarrollo y acabar con la pobreza y la desigualdad".



Finalmente, Daniel Posada, presidente del movimiento cívico, expresó que en Salvación Nacional hay un "100 % de entendimiento. El camino que MeUno quería lo encontró con Salvación Nacional. Invitamos a todo el país a que mire y escuche a nuestro líder Enrique Gómez".



POLÍTICA