Enrique Gómez, candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, denunció que se han presentado fallas en el proceso de acreditación de testigos electorales de su partido político por el Movimiento de Salvación Nacional. Estos funcionarios transitorios son necesarios para la vigilancia y control del ejercicio de las elecciones de este domingo 29 de mayo.



(Lea: Elecciones 2022: lo que harán los candidatos un día antes de las elecciones)

"No existe la acreditación de los testigos inscritos por parte de nuestro movimiento, tenemos perdidos 2.800 testigos en Antioquia. Estamos acudiendo a la Comisión Departamental y a las Comisiones Municipales para ver donde está lo que nos prometieron: Las credenciales para los testigos que, a pocas horas de abrirse las votaciones en Colombia, no saben si pueden o no ir a comparecer a las mesas y puestos de votación donde han sido designados”, dijo Gómez.

Lo que ha venido ocurriendo con Salvación Nacional se repite una y otra vez: Alexander Vega, un registrador incompetente o cómplice, en cabeza de la @Registraduria no nos responde por más de 2.800 testigos electorales. No están dadas las garantías para nosotros. Vega, ¡Renuncie! pic.twitter.com/CGAHy3W2CN — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) May 28, 2022

Y agregó: “si acaso la Registraduría puede explicarnos por qué otros partidos sí tienen credenciales de cientos de miles de testigos, esta discriminación es inaceptable y no la podemos seguir tolerando”.

El problema con los testigos electorales

La designación de los testigos electorales para las elecciones de este domingo se ha convertido en un nuevo punto de inquietud de varias de las campañas.



La queja concreta ha sido que ha habido mucha demora de la Registraduría para proceder a acreditar los testigos electorales. Y la entidad ha señalado que la demora ha sido de las campañas a la hora de postular los nombres.



Además, la Registraduría destaca que el número de acreditaciones básicamente es proporcional al número de personas que reporten para cumplir esa tarea.



(Para ampliar la información: ¿Cuál es el problema que hay con los testigos electorales?)

POLÍTICA