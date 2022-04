El 45 por ciento de los ciudadanos calificó el comportamiento de los jurados de votación en las elecciones del pasado 13 de marzo como “regular”.



Así lo reveló la encuesta Polimétrica, realizada por Cifras y Conceptos, y que preguntó a los electores sobre diferentes aspectos de esas votaciones.



(Además: 1’026.000 votos pueden variar entre preconteo y escrutinio: Registrador)



Luego de esos comicios, distintos sectores políticos y la propia Registraduría Nacional hablaron de algunos errores en el preconteo de los votos para las elecciones legislativas.



(En otras noticias: Candidatos presidenciales se pronuncian sobre muertes en Putumayo)

Incluso, la entidad electoral elaboró un informe, que le entregó a los entes de control, en el que reportó 22.255 inconsistencias atribuibles, al parecer, a varios de los jurados de votación que participaron en esa jornada.



En tal sentido, la encuesta de Cifras y Conceptos arrojó que el 45 por ciento de los entrevistados consideró que el comportamiento de los jurados fue “regular”; el 43 por ciento que fue “muy bueno” y el 13 por ciento que fue “muy malo”.



Un dato que llamó la atención de la medición es el número de ciudadanos que afirmó que en la primera vuelta presidencial votará por el mismo aspirante que ganó en las consultas.



En este sentido, el 83 por ciento de los electores respondió que se inclinará por el mismo candidato, mientras que el 13 por ciento contestó que no.

Los que no votarían en primera vuelta por los ganadores de las consultas

Aunque la cifra de supuestas ‘fugas’ no parece muy alta –13 por ciento–, lo cierto es que el resultado indica que un pequeño porcentaje de ciudadanos cambiaría de aspirante presidencial para la primera vuelta.



Otro tema por el que preguntó la encuesta fue sobre la salud y, específicamente, el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).



En este terreno, los candidatos tienen propuestas que van desde aumentar la vigilancia sobre estos entes hasta eliminarlos.



Sin embargo, la encuesta revela que el 79 por ciento de los entrevistados afirmó estar en desacuerdo con el fin de estas entidades y solo el 21 por ciento respondió sí.



Otro tema por el que se indagó fue la intención de voto para la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el próximo 29 de mayo.

El 70 por ciento tiene la decisión de aspirante presidencial tomada

Sobre este asunto, el 92 por ciento de los entrevistados afirmó que sí piensa salir a votar ese día, mientras que el 8 por ciento dijo que no.



Acerca de la decisión del candidato presidencial, el 70 por ciento afirmó que ya lo tiene decidido y el 30 por ciento que todavía no. Cabe recordar que, según datos de la Registraduría Nacional, en las consultas en las que se eligieron candidatos a la primera vuelta el pasado 13 de marzo salieron a las urnas 12’251.669 electores.



Y, generalmente, en esa primera votación pueden salir a votar alrededor de 20 millones de ciudadanos, lo que hace pensar que en marzo pasado había casi 8 millones de votantes que no tenían claro por quién inclinarse.



La medición de Cifras y Conceptos también preguntó por la supuesta influencia y la presunta compra de votos en la pasada jornada electoral.

Facebook Twitter Linkedin

El 13 de marzo también se escogieron candidatos presidenciales de tres coaliciones. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En relación con esto, la encuesta indagó si alguien se le había acercado al elector “para influir” en su decisión. A esto el 89 por ciento respondió que no y el 11 por ciento que sí.



Y también se indagó si alguien se había acercado para “comprarle” el voto al ciudadano, ante lo cual el 92 por ciento contestó que no y el 8 por ciento que sí.



En cuanto a la comprensión de los tarjetones de Senado y Cámara, el 75 por ciento de los entrevistados respondió que le fue “fácil” entenderlos y el 15 por ciento que no.



Y, finalmente, el 50 por ciento de los entrevistados afirmó que no piensa hacer nada con el certificado electoral que le entregaron el 13 de marzo; el 19 por ciento afirmó que pedirá su medio día libre en el trabajo, y el 14 por ciento que lo utilizará para el descuento en la matrícula de las universidades públicas.



(No se pierda: Así comenzaron los candidatos su campaña en los días santos)