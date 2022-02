Poco o nada es lo que se siente del ambiente electoral en Barranquilla y pueblos del Atlántico, como si poco o nada interesara los resultados de las elecciones al Congreso de la República del próximo 13 de marzo.



“Los candidatos brillan por su ausencia”, señala el analista político Carlos Herrera. Este panorama se refleja en las calles de la ciudad, en donde los postes en esta ocasión no han sido embadurnados de afiches, no hay paredes pintadas con los nombres y números de los candidatos, no se ven los jóvenes repartiendo volantes en las calles, ni publicidad política sonando en las emisoras.

“Es una campaña electoral extraña. Con candidatos ausentes en los barrios, el río de dinero no ha corrido como en elecciones anteriores”, agrega Herrera.



La atención de los electores pareciera está centrada en los resultados de las consultas, y sobre todo de las elecciones presidenciales, más que en las elecciones regionales.



La situación es mirada por la politóloga Jessyka Manotas como un fenómeno que no es propio de Barranquilla o el Atlántico sino de todo el país, debido a la cantidad de precandidatos, los diversos temas que se están discutiendo en la agenda nacional y la proliferación de más espacios de visibilización para los pre-candidatos a la presidencia (debates, entrevistas, etc.) “contrario a la escasa deliberación ciudadana a nivel regional sobre los candidatos a congreso”, dice.

Los murales con mensajes alusivos a la campaña electoral adornan algunas calles del área metropolitana de Barranquilla. Foto: Kronos

El representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera (Cambio Radical) ratifica lo anterior: “el ambiente político de las elecciones a presidencia está sumamente polémico y todos los ojos están mirando hacia esa vía”.



Aguilera, quien espera mantenerse en la Cámara, sostiene que su campaña sigue concentrada en la elección regional sin dejar de lado también el tema de la consulta, “porque para nosotros es sumamente importante no solamente nuestra elección sino también escoger a Alejandro Char como candidato de la coalición Equipo Por Colombia”.

La publicidad política no ha invadido las calles de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Para Sandra Leventhal (Nuevo Liberalismo), quien llega a pelear una curul a la Cámara por Atlántico, reconoce que el ambiente electoral está muy quieto, lo que es preocupante ya que las elecciones para Congreso no parecen tomar impulso.



“Se trata de un desinterés colectivo, un desconocimiento del tema o ¿habrá otro tipo de razones?”, se pregunta Laventhal quien asegura que su movimiento trabaja duro y sigue comprometido con este ejercicio electoral y la construcción del partido.

Siguen las campañas con ‘amarres’ políticos

En términos generales el ambiente electoral en el departamento es similar a años anteriores, dice la politóloga Jessyka Manotas, al destacar que todo es predecible en materia de clientelismo, compra y venta de votos y listas de partidos políticos conformadas por familiares y personas cercanas a actuales congresistas, diputados y concejales. Igualmente, están en campaña varios senadores y representantes a la Cámara que buscan reelegirse.

En algunas avenidas de Barranquilla han instalado vallas políticas. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Para senadores y representantes que aspiran a reelegirse, es más importante conquistar el respaldo de concejales, diputados y líderes FACEBOOK

Sin embargo, Manotas destaca que hay algunos elementos novedosos. El primero en resaltar es las listas de coaliciones alternativas que parecen tener más posibilidades debido a que son voto no preferente (listas cerradas) y al contexto socio-político del país que viene de grandes movilizaciones y activismo juvenil.



Por otro lado, agrega la analista política, los recientes escándalos mediáticos, relacionados con el testimonio de Aida Merlano y las filtraciones de Laureano Acuña sobre supuesta compra de votos, “pueden influir de forma negativa en la percepción de los votantes sobre los partidos tradicionales”.

El periodista político Jean Pier Serna explica que este debate se concentra mucho lo que él denomina ‘amarres’ políticos y acuerdos con líderes que manejan estructuras electorales sólidas.



“Para senadores y representantes que aspiran a reelegirse, es más importante conquistar el respaldo de concejales, diputados y líderes, con los que pueden asegurar un buen caudal, que salir a buscar votación de opinión, franja todavía muy gaseosa en materia de elecciones al Congreso en esta zona del país”, puntualiza Serna.

