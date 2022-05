Como si se tratara de un ‘déjà vu’ del 2021, los huevos vuelven a causar revuelo en el país, pero esta vez a causa de un comentario hecho por la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez.



Luego de que ella afirmara que los huevos en Colombia son importados desde Alemania a “un costo bien elevado”, durante un discurso que se hizo viral, los comentarios que desmentían la afirmación no se hicieron esperar.

Esta vez el turno fue para el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, quien le respondió con humor a la candidata del Pacto Histórico.



“Muchas gracias a Francia Márquez por aclarar que Colombia no importa huevos de Alemania. Nosotros importamos por ejemplo, el buen café colombiano y sus deliciosas frutas, y exportamos muchos productos industriales que ayudan a construir al país. Pero, ¿huevos? Tal vez los de pascua”, escribió.

Muchas gracias a @FranciaMarquezM por aclarar que Colombia no importa huevos de Alemania. Nosotros importamos por ejemplo, el buen café colombiano y sus deliciosas frutas y exportamos muchos productos industriales que ayudan a construir al país. Pero huevos? Tal vez los de pascua https://t.co/d639EDMBc7 — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) May 17, 2022

La anotación del emisario generó diferentes reacciones de sus seguidores. Aunque algunos se pronunciaron con alegría frente a la broma, muchos otros creyeron que fue ofensivo seguir burlándose del tema.



El comentario se da luego de que Márquez aclarara en una entrevista con ‘Blu Radio’ que “había usado como ejemplo al huevo” para referirse a los diferentes productos que son traídos al país, sin que haya una consolidación de “la soberanía alimentaria”.

“La realidad es que hoy estamos comprando un huevo a $500 cuando aquí tenemos tanto para producir. Por qué no han fortalecido la producción agrícola que garantice la soberanía alimentaria para Colombia, esa es la discusión de fondo y el debate que yo estaba colocando en la calle”, dijo la lideresa social.

#TienenHuevo quienes con sus políticas han llevado a que Colombia pierda su soberanía alimentaria. Ministros de agricultura neoliberales que gestionan la importación de más del 30% de los alimentos que consumimos, llevando a la ruina la producción nacional. #ElCambioEnPrimera — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 17, 2022

El tuit de Ptassek no fue la única reacción ante las famosas declaraciones. El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro,también desmintió la importación de huevos desde Alemania e hizo un llamado a no caer en la “desinformación”.



“En Colombia no importamos huevos, todo es producción nacional de nuestros campesinos y campesinas. En 2021, la producción superó las 17.000 millones de unidades, 4 % más que en 2020. No hay que desinformar y confundir, porque esto perjudica el trabajo de un sector que viene creciendo”, escribió en la misma red social.

En Colombia no importamos huevos, todo es producción nacional de nuestros campesinos y campesinas. En 2021 la producción superó las 17.000 millones de unidades, 4% más que 2020. No hay que desinformar y confundir, porque esto perjudica el trabajo de un sector que viene creciendo pic.twitter.com/tDvUUCLsVb — Rodolfo Zea Navarro (@ZeaNavarro) May 16, 2022

