Con sorpresa tomaron varios partidos políticos los resultados de la primera vuelta, en la cual el ingeniero Rodolfo Hernández logró su paso al balotaje, contra Gustavo Petro.



La mayoría de las colectividades apostó por el aspirante de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien no alcanzó los votos necesarios para llegar a la segunda vuelta y quedó de tercero con 5’058.022 votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional.



En esa campaña estaban, de manera formal, los partidos Conservador, Liberal y de ‘la U’, al igual que sectores del Centro Democrático y de Cambio Radical.



Un primer elemento que dejaron en claro las votaciones de ayer es que las estructuras de estas colectividades no parecieron moverse lo necesario para trabajar por el triunfo de Fico. Especialmente si se toma en cuenta que en las elecciones legislativas estas organizaciones políticas alcanzaron altas votaciones.



La sorpresa dentro de los partidos con el resultado del exalcalde de Bucaramanga se dio, especialmente, por su escasa relación con la clase política y por la ausencia de estructuras partidistas tradicionales en su campaña presidencial.



Para el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, el resultado de Rodolfo fue “inédito”, dejó “a los partidos políticos muy lesionados” y fue un mensaje de “rechazo” a las colectividades.

Para el congresista valluno, “por las banderas que enarboló Cambio Radical en la campaña de Federico Gutiérrez, no tendría coherencia ideológica” respaldar al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en la segunda vuelta.



El senador conservador y presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, afirmó que Hernández es un ciudadano que “paga impuestos, es amigo de la economía de libre mercado y se podría decir que es el ‘(Donald) Trump colombiano”.



“En el partido nos toca el martes tomar decisiones sobre la segunda vuelta, pero el camino parece sencillo y es que la colectividad llegue a apoyar a Rodolfo”, afirmó Gómez.



El también senador conservador Efraín Cepeda fue más categórico. “El pueblo fue más inteligente que muchos de sus dirigentes y se dio cuenta de que Petro no es el adecuado para gobernar a Colombia”, dijo.

Por su parte, el senador por ‘la U’ y expresidente del Congreso José David Name dijo que varios sectores de esa colectividad respaldarán al ingeniero.

“La ideología de él es muy parecida a nosotros. Él es derecha o centroderecha. Va a respetar la propiedad privada, las pensiones y la propiedad de la tierra, entre otros”, afirmó Name.



Fuentes del Partido Liberal le dijeron a EL TIEMPO que los resultados de ayer fueron recibidos con calma. En esa colectividad se cree que su fortaleza son sus 49 congresistas y que Rodolfo Hernández no cuenta con representación sólida en el Legislativo.



También se mostró cierta desazón con la campaña de Fico Gutiérrez, especialmente porque, al parecer, no habría valorado suficientemente el respaldo de las directivas liberales.



Esta semana será clave en los análisis de los partidos, pero, a juzgar por las cifras de ayer, el camino para ellos parece claro.

