El 8 de marzo, el presidente Iván Duque firmó el ‘Pacto por la vida, una cultura política pacífica, por la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’, junto con directores y representantes de diversos partidos y movimientos políticos del país.



¿Cuáles son los objetivos del documento?

Con la firma de este documento se quiere contribuir a la eliminación de los hechos de violencia, estigmatización e intolerancia relacionados con la contienda política. Además, el compromiso es tender a una cultura política con respeto por el opositor, rechazar públicamente y denunciar ante las autoridades competentes todo lo que amenaza el funcionamiento de la democracia que afecta la participación política, utilizar de manera responsable y respetuosa los espacios en medios de comunicación y redes sociales.



En síntesis, se pretende promover el ejercicio libre y consciente de los derechos políticos de toda la ciudadanía, rechazando cualquier acto de intimidación, coacción o corrupción electoral.

La firma del Pacto de la #PolíticaSinViolencia es un hecho patriótico que demuestra que, como sociedad, somos capaces de lograr importantes acuerdos para consolidar la democracia participativa y diversa, basada en el respeto por la diferencia, con vehemente rechazo a la violencia pic.twitter.com/JH7CjI9PNM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 8, 2022

De acuerdo con lo anunciado desde el Gobierno, el objetivo del pacto firmado este martes en la Casa de Nariño es "que la sociedad civil, los partidos y movimientos políticos y los órganos de control se unan para vivir sanamente la democracia, de manera libre, transparente y segura".



¿Por qué surgió la iniciativa?

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia —tras observar la violencia y los niveles de estigmatización contra líderes políticos y sociales que afectan a la democracia y al debate político constructivo en Colombia— decidió llevar a cabo este acto. Esta institución promotora está conformada por 105 representantes: 35 de la institucionalidad y 70 de la sociedad civil. La entidad funge como órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional en materia de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización.

¿Quiénes apoyaron la ceremonia?

Además del presidente Iván Duque, los líderes de diversos partidos y movimientos políticos, estuvieron presentes organizaciones internacionales de observación electoral como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP OEA, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Embajada de Suecia en calidad de testigos.



Del entorno nacional, lo hicieron la Misión de Observación Electoral y organizaciones sociales, institucionales y gremiales como Viva la Ciudadanía, Conferencia Episcopal de Colombia, Consejo Nacional de Paz, Asocapitales, Consejo Gremial y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.



¿Por qué el Pacto Histórico no apoyó la jornada?

Los integrantes de la Coalición (Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Partido Comunista Colombiano) adujeron como razones para no firmar que, según ellos, no hay garantía de transparencia electoral y que el partido de Gobierno —Centro Democrático— ya incumplió el acuerdo mediante su “campaña de estigmatización”.



También, mencionaron que la administración de Iván Duque no protege eficientemente a los líderes y lideresas sociales



No obstante, el jefe de Gobierno afirmó: "estamos consolidando un propósito nacional, y es el de defender un proceso electoral, defenderlo en virtud de las pautas de nuestra Constitución y de nuestra legislación para que primen las ideas".



