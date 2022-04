El senador y jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, Roy Barreras, envió una carta a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando algunos cambios en el tarjetón para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.



Los cambios que solicita barreras- porque según afirma, van en contravía del código electoral- son, en primer lugar, que se modifique el nombre del candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, por su nombre original. Pues en el tarjetón este aparece como 'Fico' Gutiérrez.



"Porque de lo contrario se estarán vulnerando las normas del Código Electoral que establecen que el tarjetón de los candidatos a la Presidencia de la República debe contener los nombres y apellidos de estos", argumenta el senador en la misiva.



De hecho, hace unos días la Registraduría solicitó al CNE que emita su concepto aclarando si es posible que los candidatos a la Presidencia de la República y sus fórmulas vicepresidenciales aparezcan identificados en la tarjeta electoral con un seudónimo o nombres cortos.



“Teniendo en cuenta que las mismas agrupaciones políticas en contienda solicitaron la

denominación (nombres y apellidos) con la que los (as) candidatos (as) a presidente y

vicepresidente de la república aparecerán identificados (as) en el instrumento de

votación, ¿es posible que los candidatos aparezcan identificados con un apodo,

sobrenombre o seudónimo con el cual la ciudadanía los reconoce?”, se menciona en la

carta enviada por la Registraduría.

El tarjetón presidencial debe ser modificado.He presentado hoy la acción legal. No puede volver a ocurrir que “un error de diseño” favorezca resultados de candidaturas del gobierno. Corregirlo es una obligación legal. Ni apodos, ni símbolos patrios ni candidatos inexistentes. 🧵 pic.twitter.com/iripJgJMfh — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 1, 2022

El segundo cambio solicitado por Barreras es que se modifique el logo de la coalición Equipo por Colombia porque, según él, "replica en forma exacta la bandera de Colombia en la sucesión de colores, la distribución de estos y el orden que llevan, lo que no debe permitirse por parte de la organización electoral, teniendo en cuenta que no hay duda de la prohibición de la utilización de este símbolo patrio".



Por último, pidió que se elimine del tarjetón al candidato John Milton Rodríguez porque el CNE ya había dicho que hubo irregularidades en la convención nacional que lo eligió.

