El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional decidieron este martes no contratar la auditoría internacional de la que se había venido hablando en las últimas semanas y que apoyaría la vigilancia en las elecciones presidenciales y haría un trabajo forense sobre los comicios legislativos del pasado 13 de marzo.



Así lo conoció EL TIEMPO en fuentes del CNE, las cuales confirmaron que este mecanismo de vigilancia adicional no se adoptará en la jornada electoral del próximo domingo.



La auditoría internacional para las elecciones había sido una petición del Consejo Electoral al registrador Nacional, Alex Vega, luego de los errores que se cometieron en el preconteo de la jornada electoral del pasado 13 de marzo.



Las autoridades electorales elevaron una petición al Gobierno Nacional y este, a través del Ministerio de Hacienda, destinó más de 3.000 millones de pesos para este procedimiento de vigilancia adicional.



Este lunes se especuló que la firma contratada sería Datasys Group, pero el presidente del CNE, César Abreo, desmintió la información y afirmó que hasta el momento no había contratación.



Así las cosas, la vigilancia de la primera vuelta presidencial, prevista para el próximo domingo, seguirá en manos de las misiones de observación -nacionales y extranjeras- que estarán presentes en la jornada y de los testigos electorales que destinen las campañas de los aspirantes a la jefatura del Estado.



