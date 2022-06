El pasado 29 de mayo, en la primera vuelta presidencial, se contabilizaron 21.442.300 votos en total, de los cuales 21.173.842 fueron válidos, según informa la Comisión Nacional Electoral. Eso quiere decir que, de las 39.002.239 personas habilitadas para votar, el 54,9% acudió a las urnas.



(Puede interesarle: Elecciones 2022: todo lo que debe saber para la segunda vuelta presidencial)



Estos resultados electorales muestran que hubo un descenso en el número de colombianos que decidieron abstenerse de participar en las elecciones de este año en comparación con la primera vuelta presidencial de hace cuatro años.

Según los resultados del escrutinio de las elecciones del 29 de mayo, consignados en la resolución 2979 de 2022, hubo 20.808.065 votos para alguno de los ocho candidatos que aparecían en la tarjeta electoral. Mientras tanto, 365.777 fueron por la opción del voto en blanco. O sea que, del total de sufragios, el 98,7 % fueron contados como válidos. El resto corresponde a votos nulos (241.826) o no marcados (26.632).



En otras palabras, el 97 % del total de votantes escogió a uno de los aspirantes en la tarjeta electoral; mientras tanto, el voto en blanco apenas llegó al 1,7 %. Como en el caso de este último, también fueron bajos los porcentajes de votos no marcados y votos nulos: el primero llegó a 0,13 % y el segundo, al 1,13 % del total depositado.



(Consulte: La novela por el debate que ordenó la justicia entre Petro y Rodolfo)



Las cifras muestran, entonces, que un 45,09 % de los potenciales votantes se abstuvo de acudir a las urnas. Eso equivale a que un poco más de dos de cada cinco ciudadanos decidieron no sufragar en la primera vuelta en la que Gustavo Petro, con el 40 % de los votos depositados, y Rodolfo Hernández, con el 28 %, quedaron definidos para disputar el balotaje este 19 de junio.



La cifra de abstención, pese a que sigue siendo elevada, es la más baja de las primeras vueltas presidenciales en los últimos 20 años. De hecho, se ubica dos puntos por debajo de la registrada en los comicios presidenciales del año 2018. En ese entonces hubo una abstención del 47% durante la primera vuelta.

La abstención más alta que se ha registrado desde 2002 se presentó en el 2014, cuando Juan Manuel Santos, entonces presidente en busca de reelección, y Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo, clasificaron para la segunda vuelta. Para esa ocasión, la abstención llegó a 59,9 %.



En la actualidad, de los ciudadanos habilitados para votar, 20'111.908 son mujeres -que corresponde al 51% del total- y 18'890.331, hombres. En el país, la Registraduría ha dispuesto un total de 100.809 mesas de votación distribuidas en 12.263 puestos de votación; de ellos, 5.174 se ubican en la zona urbana y 7.089, en la rural.

Participación en los departamentos y en el exterior

Facebook Twitter Linkedin

Al joven lo estaban esperando desde las 8:00 de la mañana, sin embargo, votó y se fue. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Teniendo en cuenta los boletines informativos del pasado 29 de mayo, el mapa electoral que deja la primera vuelta de los comicios para la Presidencia de la República muestra como tendencia que en el centro del país hubo una mayor participación de electores frente a lo registrado en algunas regiones periféricas.



(Además: Ley seca en Colombia y otras medidas para elecciones de este 19 de junio)



El departamento con el mayor porcentaje de participación fue Santander. Allí, el 66,1 %, es decir dos de cada tres personas aptas para votar, se acercaron a las urnas. En esta zona se alzó con el triunfo Rodolfo Hernández, con el 67 %.



En el segundo lugar se ubicó el departamento de Cundinamarca según el porcentaje de participación, donde el 65,9 % de las personas registradas en el censo electoral hizo valer su derecho al voto. También lideró las votaciones Hernández con el 44 % de los votos.



Bogotá, en la misma línea, tuvo una participación alta con respecto al resto del país, al reportar un 63,9 % de participación de los ciudadanos aptos para sufragar. En la capital, el triunfo fue para Gustavo Petro, con 47 % del total.



En contraste, el Archipiélago de San Andrés y Providencia fue el departamento en el que se presentó la menor participación en el país. Tan solo se acercó a votar el 29 % de las personas registradas en el censo electoral. Gustavo Petro fue el triunfador en esa región, con el 40 % de los votos.



(Siga leyendo: La novela por el debate que ordenó la justicia entre Petro y Rodolfo)



El segundo departamento con menor votación del país fue La Guajira, con una participación del 32 % de votantes. También el primer lugar fue para Petro, quien logró 54,7 % de los votos. Vaupés se ubicó como el tercero de menor votación; allí, apenas el 30 % de los ciudadanos habilitados participó de las elecciones.

Facebook Twitter Linkedin

Votaciones en el consulado de Colombia en Madrid (España). Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En el exterior también se vio una baja participación de los electores: apenas el 31 % de los electores registrados en embajadas y consulados colombianos en el mundo se acercó a participar. Llama la atención ese bajo nivel de votos, toda vez que los comicios en las representaciones diplomáticas del país duraron una semana.



En el caso de los connacionales que residen fuera de Colombia, el censo da cuenta de 972.764 posibles votantes; es decir, es el 2,5% del total de potenciales electores. Para sufragar en el exterior están habilitadas 1.943 mesas distribuidas en 250 puestos.



UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO

Más contenido de la Unidad de Datos:

¿Cuánto ganan en Colombia el presidente y la vicepresidenta?

Matrimonio igualitario: 1.703 parejas se han casado desde 2016