La Misión de Observación Electoral (MOE) calificó como tranquila la jornada electoral de los comicios presidenciales de este domingo e informó que recibió 322 reportes de posibles irregularidades y delitos electorales.



(Lea: Van 584 denuncias de presuntas irregularidades electorales: Mininterior)



De estos, 72 tienen que ver con irregularidades que afectan la libertad del voto: 32 relacionadas con compra de votos con entrega directa de dinero en efectivo, alimentos u otros bienes en lugares cercanos a puestos de votación, así como la movilización de personas hacia los puestos de votación, especialmente en Bolívar, Antioquia, Atlántico y Bogotá.



(Lea también: Fiscalía llamará a declarar al Registrador por denuncias contra jurados)

Estas presiones también se han dado por parte de servidores públicos en relación con contratistas y otros servidores públicos: directora de la MOE FACEBOOK

TWITTER

A esto se suman 25 reportes de constreñimiento al sufragante. “Estas presiones y amenazas se han dado en el ámbito laboral con el objetivo de que se vote en un determinado sentido, además de algunos casos en los que se presentan limitaciones o restricciones a la posibilidad de salir a votar por parte de los empleadores. Estas presiones también se han dado por parte de servidores públicos en relación con contratistas y otros servidores públicos”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.



Además, hay 16 reportes según los cuales personas votantes se han acercado a ejercer su derecho al voto, pero al momento de iniciar todo el proceso de votación se percatan de que otra persona ha votado por ellas.



(Le recomendamos: Elecciones en Colombia 2022: siga en vivo la jornada electoral).



Igualmente, hay 12 denuncias sobre fallas en el proceso de identificación biométrica instalado en las mesas de votación, derivado de inconsistencias entre la validación de la huella de la persona votante y la información registrada en la máquina biométrica.



Del mismo modo, hay 65 denuncias por exhibición o entrega de publicidad durante la jornada electoral. A estas se suman 17 registros relacionados con problemas en el censo electoral.

En total, 65 reportes son por exhibición o entrega de publicidad durante la jornada electoral. A estas se suman 17 registros relacionados con problemas en el censo electoral. FACEBOOK

TWITTER

“Estos corresponden a situaciones en que los votantes se dirigen a su puesto de votación y encuentran que no están inscritos en el registro de votantes. Las personas que se encuentran en esta situación afirman que no realizaron ningún cambio de puesto, y que ya habían ejercido su derecho al voto en esos lugares en elecciones pasadas”, indicó Barrios.



La MOE señaló que recibieron nueve reportes sobre dificultades para el ejercicio del derecho al voto por parte de personas con discapacidad, lo que da cuenta de la falta de accesibilidad de los puestos de votación.



(Más notas: Cómo consultar puesto de votación: lugar y mesa para este 29 de mayo).



“En todos los casos, personas con discapacidad física requirieron intervención de funcionarios de la Registraduría, y medidas especiales para poder ejercer su derecho al voto, debido a que los puestos de votación tenían escaleras y otro tipo de barreras físicas que impedían su movilidad autónoma”, dijo la directora Barrios.



Finalmente, por cuenta del clima fueron trasladados tres puestos de votación: el de Saunde Curay y Tabacal, Tumaco, fueron trasladados por las fuertes lluvias. Y el puesto de votación de La Vorágine, Arauquita, Arauca, también fue trasladado por afectaciones climáticas.

justicia@eltiempo.com

​En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia