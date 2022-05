Este 29 de mayo los colombianos van a elegir al próximo inquilino de la Casa de Nariño. A diferencia de las elecciones legislativas, que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo, en esta ocasión solo se debe marcar un tarjetón.



La forma correcta de votar es marcando con una 'X' el recuadro del tarjetón en el que aparece la fórmula de su preferencia. La Registraduría recomienda no salirse de la casilla en la que aparece el rostro del candidato presidencial, su fórmula vicepresidencial y el logo de su partido o movimiento político.



Hay varias cosas por tener en cuenta para marcar de forma correcta el tarjetón de elecciones presidenciales. La primera es que puede usar cualquier otro símbolo para marcar la cara del candidato presidencial o la casilla completa; no obstante, recomiendan usar la 'X'.



Ahora bien, la Registraduría ha asegurado que un voto será inválido si se marcan dos casillas distintas, incluida la del voto en blanco. A su vez, que todos los tarjetones con tachones, símbolos o marcas fuera de las casillas son considerados votos no marcados.



Lo importante es que su intención de voto quede clara. Recuerde además que si se equivoca a la hora de marcar, puede solicitar al jurado un nuevo tarjetón.



El pasado 29 de marzo la Registraduría Nacional sorteó cómo iba a ser el orden del tarjetón presidencial.



Esta es la posición de los 8 candidatos presidenciales y vicepresidenciales.



Tarjetón electoral 2022. Foto: Registraduria

1.Rodolfo Hernández Suárez - Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Vicepresidenta, Marelen Castillo Torres.



2. John Milton Rodríguez González - Partido Colombia Justa Libres.

Vicepresidenta, Sandra de las Lajas Torres Paz.



3. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga - Coalición Equipo por Colombia.

Vicepresidente, Rodrigo Lara Sánchez.



4. Sergio Fajardo Valderrama - Coalición Centro Esperanza.

Vicepresidente, Luis Gilberto Murillo Urrutia.



5. Enrique Gómez Martínez - Partido Movimiento de Salvación Nacional.

Vicepresidente, Carlos Alberto Cuartas Quiceno.



6. Gustavo Francisco Petro Urrego – Coalición Pacto Histórico.

Vicepresidenta, Francia Elena Márquez Mina.



7. Luis Emilio Pérez Gutiérrez - Partido Colombia Piensa en Grande.

Vicepresidente, Seferino Mosquera Murillo.



8. Ingrid Betancourt Pulido - Partido Verde Oxígeno.

Vicepresidente, José Luis Esparza Guerrero.



Recuerde que aunque Betancourt y Pérez anunciaron su renuncia de la contienda electoral, ambos aparecen en el tarjetón electoral con quienes eran sus fórmulas vicepresidenciales. No obstante, el registrador nacional Alexander Vega explicó que los votos que puedan recibir podrían ser estimados como 'no marcados'. Es decir, no contarían en el conteo.



"Teniendo en cuenta que las tarjetas electorales ya se habían impreso, van a salir ambos candidatos que solicitaron su retiro: Luis Pérez e Ingrid Betancourt", señaló Vega el pasado 21 de mayo.



